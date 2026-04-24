Giá xăng dầu hôm nay 24.4.2026: Dầu thế giới tăng 3%

Nguyên Nga
24/04/2026 08:05 GMT+7

Giá dầu thế giới tăng hơn 3% khi căng thẳng tại eo biển Hormuz leo thang, cùng với việc Mỹ và Iran áp đặt lệnh phong tỏa. Trong nước, dự báo giá xăng dầu có thể thay đổi theo xu hướng giá thế giới.

Sáng 24.4, giá xăng dầu giữ đà tăng nhẹ, đóng phiên, giá dầu Brent tăng 3,16 USD, tương đương 3,1%, lên 105,07 USD/thùng; dầu WTI tăng 2,89 USD, tương đương 3,11%, lên 95,85 USD/thùng.

Thị trường dầu đang biến động khi có những thông tin trái chiều liên quan việc gia hạn ngừng bắn tại Trung Đông, vừa xuất hiện những tuyên bố cứng rắn từ phía Mỹ. Tại eo biển Hormuz, Iran tiếp tục yêu cầu các tàu thuyền phải được sự cho phép của nước này trước khi đi qua khu vực, trong khi phía Mỹ tuyên bố họ có quyền kiểm soát hoàn toàn đối với tuyến hàng hải này. 

Lưu lượng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz hiện vẫn rất ít trong bối cảnh cả Mỹ và Iran đều có động thái bắt giữ tàu trong thời gian ngừng bắn, phía Iran đã bắt giữ 2 tàu chở hàng vào ngày 22.4, trong khi phía Mỹ chặn bắt một số tàu chở dầu của Iran. Tại vùng biển châu Á cũng có thông tin 3 tàu chở dầu mang cờ Iran bị chặn và bị điều hướng tránh xa khu vực gần Ấn Độ, Malaysia và Sri Lanka.

Giá xăng dầu trong nước đang duy trì mức thấp hơn nhiều so với nhiều nước trong khu vực

ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong nước, chiều hôm qua, liên Bộ Công thương - Tài chính đã điều chỉnh giá xăng dầu giảm đồng loạt, mức giảm từ 100 - 1.160 đồng/lít/kg. Tại kỳ điều hành này, Quỹ bình ổn giá xăng dầu được trích lập đối với dầu 400 đồng/lít.

Sáng 24.4, sau điều chỉnh, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường theo công bố của Petrolimex tại thị trường vùng 1 và vùng 2 như sau: 

Giá dầu thế giới giữ đà tăng, dầu Brent đã vượt trên mốc 100 USD/thùng. Trong khi đó, dự báo giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành giá hôm nay (23.4) có thể biến động trái chiều.

