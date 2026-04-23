Giá xăng dầu hôm nay 23.4.2026: Xăng trong nước tăng hay giảm?

Sáng 23.4, giá dầu thế giới giữ đà tăng, dầu Brent tăng 3,43 USD, tương đương 3,48%, lên 101,91 USD/thùng; dầu WTI tăng 3,29 USD, tương đương 3,67%, lên 92,96 USD/thùng.

Thông tin sản lượng xăng tồn kho tại Mỹ sụt giảm mạnh đã hỗ trợ giá dầu tăng. Theo Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho dầu thô tại Mỹ tăng 1,9 triệu thùng trong tuần trước, song tồn kho xăng lại giảm mạnh 4,6 triệu thùng xuống còn 228,4 triệu thùng. Mức giảm này sâu hơn nhiều so với dự báo chỉ giảm 1,5 triệu thùng của các nhà phân tích trong khảo sát của Reuters trước đó.

Tồn kho các sản phẩm chưng cất tại Mỹ cũng giảm 3,4 triệu thùng, xuống 108,1 triệu thùng, cao hơn mức dự báo giảm 2,5 triệu thùng.

Phân tích cho thấy, nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu tại Mỹ vẫn ở mức cao. Bên cạnh đó, áp lực tăng giá dầu còn đến từ những bất ổn địa chính trị leo thang tại eo biển Hormuz. Tuyến hàng hải này vẫn đang bị tấn công và hạn chế qua lại do xung đột kéo dài tại khu vực này. Hôm qua (22.4), đã có ít nhất 3 tàu container bị tấn công khi qua khu vực này trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran chưa có tiến triển mới.

Giá xăng nay giảm gần 10.000 đồng/lít so với thời điểm đỉnh ẢNH: NHẬT THỊNH

Liên quan đến nguồn cung dầu, từ ngày 1.5 tới, Nga thông báo sẽ chuyển hướng các lô dầu từ Kazakhstan, vốn dự kiến vận chuyển sang Đức qua đường ống Druzhba, sang các tuyến khác. Trong một diễn biến khác, phía Mỹ đã gia hạn thêm 30 ngày cho việc nới lỏng trừng phạt dầu vận chuyển bằng đường biển của Nga. Quyết định này được cho là "cứu" các quốc gia đang đứng trước rủi ro thiếu hụt nguồn cung trầm trọng khi eo biển Hormuz bị phong tỏa.

Trong nước, theo quy định, hôm nay đến kỳ điều hành giá xăng dầu hằng tuần. Ước tính, giá xăng dầu tại kỳ điều hành này biến động trái chiều theo hướng xăng tăng nhẹ từ 100 - 200 đồng/lít; giá dầu giảm trên dưới 1.000 đồng/lít. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu và các loại phí khác, nếu có thay đổi.

Giá xăng dầu Việt Nam sau loạt chính sách giảm mạnh các loại thuế và tạm ứng ngân sách để bình ổn, giá xăng nay phổ biến về mức 23.000 đồng/lít, trong khi giá dầu diesel về ngưỡng 27.000 đồng/lít. So với các nước trong khu vực, giá xăng dầu Việt Nam đều thấp hơn nhiều.



