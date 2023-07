Cẩm Đan bị phản ứng gắt vì hay khóc khi thi 'The Face Vietnam'

Cẩm Đan vượt qua các thí sinh khác để giành cơ hội trở lại tranh tài ở The Face Vietnam BTC

Trong tập 8 The Face Vietnam, các thí sinh bị loại cùng thực hiện thử thách chụp ảnh cho một nhãn hàng về nội thất để giành cơ hội quay trở lại chương trình. Ở lần tái xuất này, người mẫu Cẩm Đan tiếp tục gây chú ý với màn tranh luận với giám khảo trong phần đánh giá kết quả.

Người đẹp quê An Giang bật khóc chia sẻ: “Em là người không kìm được cảm xúc của mình lại nên sẽ cố gắng”. Điều này làm giám khảo Thủy Nguyễn không hài lòng vì cho rằng “nước mắt không giải quyết được gì”. Cô nói: “Tự nhiên kêu tên bạn cái bạn khóc, tôi có làm gì đâu”.

Đánh giá về những bức ảnh của Cẩm Đan, Thủy Nguyễn cho rằng so với các thí sinh khác, người đẹp sinh năm 2002 không quá nổi bật về ngoại hình, vóc dáng nhưng lại “tay không bắt giặc”. “Bạn rất may mắn khi biến không thành có”, nữ giám khảo nêu quan điểm.

Cẩm Đan bị nhận xét yếu hơn các thí sinh khác về ngoại hình khiến cô không đồng tình

Trước quan điểm này, Cẩm Đan cho rằng khi đã ghi tên mình vào top 15 của The Face Vietnam 2023, bản thân phải có những điểm nổi bật so với các ứng viên khác. “Tại sao tôi khóc? Tôi vui vì đã hoàn thành tốt các thử thách”. Cẩm Đan nói lý do không kiềm chế được cảm xúc. Mặc dù vấp phải những phản ứng trái chiều song người đẹp 21 tuổi vẫn trở thành thí sinh được lựa chọn để quay trở lại The Face Vietnam 2023.

Trên mạng xã hội, việc Cẩm Đan quay trở lại The Face Vietnam 2023 nhận những ý kiến trái chiều. Nhiều khán giả cho rằng kết quả này công bằng vì người đẹp quê An Giang có phần thể hiện tốt, phù hợp với tiêu chí của chương trình. Tuy nhiên cũng có ý kiến nói thí sinh Kim Ngân (đội Anh Thư) thích hợp để chiến thắng hơn, đồng thời cảm thấy khó chịu khi Cẩm Đan liên tục khóc trên sóng truyền hình.

Một tài khoản bình luận: "Gương mặt thì đẹp thiệt mà nói chuyện cứ chán làm sao". Người xem khác thẳng thắn: "Tôi không thích cái cách mà bạn này khóc quá trời quá đất. Bạn nên bớt lại cảnh khóc sẽ tốt hơn". Một người xem đồng quan điểm: "Đẹp nhưng khi quay lại thì làm ơn bớt mấy cảnh khóc nha". Một cư dân mạng chia sẻ: "Sao mỗi lần thấy là bạn này khóc vậy? Không công kích mà thấy hơi khó chịu".

Tuy nhiên một số khán giả không hài lòng khi người đẹp quê An Giang thường xuyên bật khóc trên sóng truyền hình

Chia sẻ sau khi tập 8 lên sóng, Cẩm Đan nói cô biết cảm xúc của mình đã làm mọi người khó chịu, và khi xem lại chương trình cô cũng không hài lòng với những gì đã thể hiện. "Dù tôi không muốn nhưng nó đã xảy ra", cô bộc bạch. Cẩm Đan nói thêm điều cô cảm thấy buồn là nhiều tài khoản lên án, chửi mắng một cách nặng nề chỉ vì cảm xúc của mình khác với mọi người.

Cẩm Đan chia sẻ thêm The Face Vietnam là cuộc thi cô tâm huyết và xem đó là cơ hội để thể hiện bản thân. Trong thời điểm chương trình gặp khó khăn và không theo kế hoạch ban đầu, nhiều người khuyên chân dài 21 tuổi dừng lại. Tuy nhiên vì yêu thích và muốn mọi người hiểu hơn về mình, thí sinh quê An Giang vẫn lựa chọn sắp xếp thời gian, công việc để tiếp tục với cuộc thi.

"Nhưng không ngờ vào khoảng thời gian đó, tôi đang có chứng rối loạn về cảm xúc. Và nếu không đến cuộc thi thì không biết đến bao giờ tôi mới biết mình đang bị như vậy. Khi chương trình phát sóng, tôi khá thất vọng nhưng tôi thấy bình thường vì đó là cảm xúc của tôi, sao mọi người lại ghét nó đến mức như vậy. Nhưng không ai hiểu đó là ngoài ý muốn, tôi cũng không thay đổi được gì vì đã xong hết", cô trải lòng.