Cảm động Huỳnh Như chấn thương, vẫn ăn mừng cực 'sung' cùng đội tuyển nữ Việt Nam

Đội tuyển nữ Việt Nam gây bất ngờ ở trận giao hữu với Đức khi thi đấu chặt chẽ và quả cảm, chỉ để thua với tỷ số 1-2 chung cuộc trước đội bóng đứng thứ hai trên bảng xếp hạng thế giới. Bàn thắng ở phút 90+2 của Thanh Nhã đã tóm gọn màn thể hiện tốt của thầy trò HLV Mai Đức Chung, tạo ra sự tự tin lớn trước thềm World Cup. Sau khoảnh khắc "vàng", Huỳnh Như đã ăn mừng và chụp ảnh kỷ niệm cùng đồng đội.

Ở trận này, Huỳnh Như không ra sân do chưa bình phục chấn thương gặp phải ở trận gặp U.23 Ba Lan trước đó. Cầu thủ sinh năm 1991 cần khoảng vài tuần để thi đấu trở lại. HLV Mai Đức Chung không muốn mạo hiểm với thể trạng học trò do World Cup 2023 đang đến gần, do đó không sử dụng Huỳnh Như ở trận này. Dù vậy, các đồng đội của Huỳnh Như đã thi đấu xuất sắc, khỏa lấp khoảng trống mà cầu thủ mang áo số 9 để lại.

Huỳnh Như chụp ảnh ăn mừng cùng đồng đội GETTY

HLV Mai Đức Chung hài lòng với màn thể hiện của học trò GETTY