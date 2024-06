Cam kết của Washington tại Đối thoại Shangri-La 2024

Theo AFP, phát biểu được đưa ra một ngày sau khi ông Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân có cuộc hội đàm bên lề sự kiện thường niên vốn được giới quan sát cho là chỉ dấu đánh giá quan hệ Mỹ - Trung.

"Mỹ chỉ có thể an toàn nếu châu Á an toàn và đó là lý do tại sao Mỹ duy trì sự hiện diện lâu dài ở khu vực này", ông Austin phát biểu tại Đối thoại Shangri-La. Theo vị bộ trưởng Mỹ, dù đang có những xung đột lớn xảy ra tại châu Âu và Trung Đông, khu vực châu Á - Thái Bình Dương vẫn là "nơi hoạt động ưu tiên của chúng tôi".

Ông Austin phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore ngày 1.6 AFP

Bộ trưởng Austin nhấn mạnh chiến lược hội tụ mới của Mỹ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, tập hợp các quốc gia xung quanh các nguyên tắc và giá trị chung để đối phó những mối đe dọa và thách thức như biến đổi khí hậu, dịch bệnh, cho đến mối nguy hiểm hạt nhân, chủ nghĩa khủng bố và bất ổn ở Trung Đông.

"Sự hội tụ mới là việc đến với nhau chứ không phải tách rời. Đó là về sự lựa chọn tự do của các quốc gia có chủ quyền", ông nói thêm. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói rằng "có một thời kỳ an ninh mới ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương" không phải về "việc áp đặt ý chí của một nước" hay "bắt nạt hoặc cưỡng ép". "Giải pháp hòa bình đối với các tranh chấp phải thông qua đối thoại và không cưỡng ép hay mâu thuẫn. Và chắc chắn không qua cái gọi là trừng phạt", theo ông Austin.

Bình luận về phát biểu trên, tướng Cảnh Kiến Phong, Phó tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp của Quân ủy Trung ương Trung Quốc, cáo buộc chiến lược của Mỹ ở khu vực nhằm "gây chia rẽ, kích động đối đầu và ảnh hưởng sự ổn định".

Sau khi học giả Indonesia Dewi Fortuna Anwar đề cập một số lo ngại trong khu vực, Bộ trưởng Austin trấn an rằng Mỹ sẽ tiếp tục đảm bảo quyền của các nước được bảo vệ và họ sẽ tiếp tục được tiếp cận vùng đặc quyền kinh tế của mình. "Lãnh đạo các nước lớn cần tiếp tục làm việc cùng nhau để đảm bảo rằng chúng ta hành động nhằm giảm nguy cơ tính toán sai và hiểu lầm", đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đối thoại.