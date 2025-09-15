Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cam kết tiến độ chỉ nằm... trên giấy

Quế Hà
Quế Hà
15/09/2025 06:07 GMT+7

Quốc lộ 28B được xem như trục xương sống nối biển xanh Mũi Né - Phan Thiết với Đà Lạt ngàn hoa. Thế nhưng hiện trạng thi công ì ạch, nhếch nhác, vướng mắc mặt bằng kéo dài, đòi hỏi quy trách nhiệm rõ ràng.

Đây không chỉ là con đường giao thương quan trọng, góp phần phát triển KT-XH Lâm Đồng sau sáp nhập, mà còn là nhịp cầu văn hóa giữa đồng bào Tây nguyên và làng chài ven biển, để tạo nên một diện mạo đa sắc màu. Tuy nhiên, thực tế thi công tuyến QL28B hiện nay cho thấy không đáp ứng kỳ vọng.

Ngày 10.9 vừa qua, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp trực tiếp thị sát tuyến, làm việc với Ban 5, chủ đầu tư và chính quyền địa phương. Theo ghi nhận thực tế của người viết trên công trường ở một số đoạn tuyến, nhiều đoạn lồi lõm, máy móc, sắt thép nằm hoen gỉ ven đường, chỉ lác đác vài công nhân làm việc trên cầu Sông Lũy.

Có 2 vấn đề nổi cộm sau chuyến khảo sát. Thứ nhất, năng lực và trách nhiệm của các nhà thầu cùng cách điều hành của chủ đầu tư còn nhiều bất cập. Cam kết tiến độ là một chuyện, triển khai trên thực địa lại hoàn toàn khác.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp ví von "cơ bản không còn tình trạng cỏ mọc ở công trường nữa" ý nói thi công có khá hơn, nhưng thực ra câu nói này của ông Hiệp vẫn là có ý phê bình thi công chậm. Việc để công trường vắng vẻ, thiết bị, xe máy nằm gỉ sét ven đường thực ra không phải như chủ đầu tư đổ cho khí hậu là "sáng nắng chiều mưa" mà bản chất vấn đề là sự thiếu quyết liệt trong chỉ đạo và tổ chức thi công.

Thứ hai, vẫn còn 6 km chưa bàn giao mặt bằng, tập trung tại xã Lương Sơn. Nguyên nhân chính là do nhiều hộ dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường. Đây là trách nhiệm trực tiếp của cấp ủy Đảng và chính quyền xã Lương Sơn, chứ không thể có ai chịu trách nhiệm thay thế được.

Dự án nâng cấp, sửa chữa tuyến QL28B trì trệ, cho thấy có lỗ hổng về trách nhiệm. Muốn về đích kịp tiến độ (trước 31.12) không có con đường nào khác là phải "tìm cho ra" địa chỉ người chịu trách nhiệm. Một dự án giao thông quan trọng như vậy không thể để trôi nổi, ai cũng vô can. Không thể có tình trạng "cha chung không ai khóc".

Thi công quốc lộ 28B gây bụi mịt mù

Thi công quốc lộ 28B gây bụi mịt mù

Tuyến đường QL28B nối QL1 (H.Bắc Bình, Bình Thuận) với QL20 (H.Đức Trọng, Lâm Đồng) đang được sửa chữa, nâng cấp. Tuy nhiên, bụi mịt mù, đường sá nhếch nhác khiến du khách đi trên tuyến đường này bức xúc.

Xem thêm bình luận