Cấm KOL, KOC quảng cáo 'thổi phồng' thực phẩm như 'thần dược'

Đó là chia sẻ từ ông Chu Quốc Thịnh, quyền Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) tại Hội nghị phổ biến Nghị định 46/2026/NĐ và Nghị quyết 66.13/2026/NĐ/CP của Chính phủ vào chiều 2.2.

Nghị định có những điểm mới liên quan đến hoạt động quảng cáo thực phẩm của KOL, KOC trên mạng xã hội, các sàn thương mại điện tử.

Nghị định 46 nghiêm cấm hành vi KOL, KOL quảng cáo thực phẩm "thổi phồng" công dụng, sai sự thật ẢNH: CHỤP TỪ MÀN HÌNH CLIP

Sàn thương mại điện tử phải công khai hồ sơ kỹ thuật

Ông Chu Quốc Thịnh khẳng định, Nghị định 46 (thay thế và bổ sung cho Nghị định 15 trước đây) sẽ gia cố rất mạnh công tác hậu kiểm, đặc biệt là trên không gian mạng và các sàn thương mại điện tử.

Trước đây, các sàn thương mại điện tử thường chỉ công khai hình ảnh và giá cả sản phẩm. Tuy nhiên, theo quy định mới trong Nghị định 46, các đơn vị kinh doanh trên sàn thương mại điện tử bắt buộc phải công khai toàn bộ hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ công bố hợp quy kèm theo các bản thuyết minh kỹ thuật chứng minh tính đúng đắn của sản phẩm trên hệ thống.

Ông Thịnh khẳng định, quy định này nhằm giúp cơ quan quản lý và đặc biệt là người dân có thể trực tiếp giám sát, đối chiếu các thông tin quảng cáo với tiêu chuẩn đã đăng ký. Đây là nội dung mới hoàn toàn, yêu cầu quản lý rất chặt chẽ để chống hàng gian, hàng giả và ngăn chặn việc phóng đại công dụng thực phẩm.

Cũng theo lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm, Nghị định 46 lần đầu tiên đưa ra khái niệm "chủ sở hữu sản phẩm thực phẩm" để giải quyết vấn nạn các công ty thương mại "ma".

Thực tế, thời gian qua có tình trạng các công ty thương mại chỉ đứng tên gia công một vài lô hàng, sau đó thuê người quảng cáo phóng đại công dụng rồi âm thầm rút khỏi thị trường, khiến cơ quan chức năng không thể xử lý.

Nhưng quy định mới yêu cầu tổ chức đứng tên công bố phải là nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu hợp pháp. Theo đó, khi có vi phạm, cơ quan chức năng sẽ truy trách nhiệm đến cùng nhà sản xuất, còn cơ sở thương mại đứng tên phải chịu trách nhiệm liên đới.

Chấm dứt "mập mờ" quảng cáo với KOL, KOC

Một trong những điểm nóng được dư luận quan tâm là việc quản lý quảng cáo thông qua KOL, đặc biệt là quy định mới yêu cầu phải công khai mối quan hệ quảng cáo đối với các KOL, KOC. Điều này đồng nghĩa với việc KOL, KOC khi nhận quảng cáo sản phẩm phải minh bạch thông tin hợp tác, tránh tình trạng lợi dụng lòng tin của người hâm mộ để quảng cáo sai sự thật.

Lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm nhấn mạnh, Nghị định 46 tăng cường các biện pháp quản lý hoạt động kinh doanh, quảng cáo trên sàn thương mại điện tử và nền tảng xã hội (zalo, facebook...) khi yêu cầu công khai thông tin bản đăng ký công bố sản phẩm hoặc hồ sơ công bố chất lượng, hồ sơ quảng cáo được cơ quan có thẩm quyền xác nhận trên trên sàn thương mại điện tử, nền tảng xã hội.

Cơ quan chức năng sẽ giám sát đơn vị kinh doanh phát hành quảng cáo, người chuyển tải quảng cáo, người nổi tiếng, có ảnh hưởng thực hiện quảng cáo thực phẩm. KOL, KOC phải công khai rõ ràng mối quan hệ tài trợ khi quảng cáo.

Chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử, ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (bao gồm cả ứng dụng giao đồ ăn) có trách nhiệm: xây dựng cơ chế kiểm duyệt, yêu cầu người bán cung cấp và công khai các giấy tờ pháp lý về sản phẩm theo quy định; hợp tác với cơ quan quản lý nhà nước, kịp thời gỡ bỏ các sản phẩm vi phạm khi có yêu cầu.

Bên cạnh đó, các đơn vị nói trên phải chịu trách nhiệm liên đới trong trường hợp không thực hiện các biện pháp kiểm duyệt cần thiết, để xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

Từ các quy định của Nghị định 46, trong thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tăng cường giám sát quảng cáo trên mạng xã hội; kiểm tra, giám sát đơn vị kinh doanh phát hành quảng cáo, người chuyển tải quảng cáo, người có ảnh hưởng thực hiện quảng cáo thực phẩm, đồng thời xây dựng và ban hành bộ quy tắc ứng xử nghề nghiệp trong hoạt động quảng cáo thực phẩm.