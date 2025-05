Cấm mua bán dữ liệu cá nhân, chặn lừa đảo

Chia sẻ tại phiên thảo luận ở hội trường về dự án luật Bảo vệ DLCN sáng 24.5, đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, cho biết DLCN với đặc tính gắn liền với con người, gắn liền với quyền con người, quyền nhân thân, quyền riêng tư. Do vậy, không thể coi đây là hàng hóa, tài sản thông thường, mà đây là loại tài nguyên đặc biệt, yêu cầu khai thác, sử dụng phải đi đôi bảo vệ ở mức cao nhất. Nếu không quy định việc cấm mua bán DLCN như hàng hóa thông thường và có chế tài xử lý nghiêm minh thì thực tiễn sẽ phát sinh rất nhiều phương thức, thủ đoạn để hình thành "chợ đen" về DLCN, gây hậu quả thiệt hại rất lớn và bất an cho người dân.