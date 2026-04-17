'Cẩm nang' tránh nóng tiết kiệm của giới trẻ: Đi đâu, tiêu gì?
Video Đời sống

Khang Phúc - Vân Vân
17/04/2026 14:00 GMT+7

Nắng nóng đỉnh điểm, người trẻ TP.HCM tìm đủ cách 'trú ẩn' tại không gian máy lạnh như quán cà phê hay trung tâm thương mại. Nhưng làm sao để 'cắm rễ' chạy deadline 4-5 tiếng/ngày mà vẫn tiết kiệm chi phí và cư xử tinh tế?

Những ngày này, TP.HCM bước vào đợt nắng nóng đỉnh điểm. Không thể chịu nổi bầu không khí oi bức ngay từ sáng sớm, nhiều sinh viên, nhân viên văn phòng và người làm việc tự do buộc phải thay đổi hoàn toàn thói quen sinh hoạt. Thay vì ở nhà hay vui chơi ngoài trời, giới trẻ Sài Gòn rủ nhau "di tản" đến các quán cà phê máy lạnh, trung tâm thương mại hay siêu thị để "trú ẩn".

Trung tâm thương mại với nhiều tiện ích phù hợp để "tránh nóng"

Các quán cà phê mở cửa 24/7, có không gian yên tĩnh, wifi mạnh và nhiều ổ cắm điện trở thành lựa chọn hàng đầu để học bài và chạy deadline. Bên cạnh đó, các trung tâm thương mại với tổ hợp tiện ích ăn uống mát mẻ cũng được tận dụng triệt để.

Tuy nhiên, bài toán đặt ra là làm sao để "cắm rễ" 4-5 tiếng mỗi ngày mà không bị "cháy túi" nhưng vẫn giữ được sự tinh tế, văn minh? Hàng loạt "bí kíp sinh tồn" đã được giới trẻ áp dụng linh hoạt.

Bên cạnh đó, trái với suy nghĩ khách "ngồi lì" sẽ khiến chủ quán khó chịu, nhiều điểm kinh doanh lại vô cùng cởi mở. Lượng khách đến tránh nóng đã giúp nhiều quán tăng khách gấp rưỡi đến gấp đôi. Thay vì giới hạn thời gian, các chủ quán chủ động bổ sung thêm những món mới, dịch vụ đi kèm để tệp khách này có thêm trải nghiệm và thoải mái chi tiêu. Với dự báo đợt nắng nóng sẽ còn kéo dài 1-2 tháng tới, xu hướng "tránh nóng" văn minh và đôi bên cùng có lợi này chắc chắn sẽ còn tiếp diễn.

Nắng nóng đỉnh điểm ở TP.HCM: Uống gì vừa mát vừa an toàn?

Nắng nóng đỉnh điểm ở TP.HCM: Uống gì vừa mát vừa an toàn?

Nắng nóng gay gắt bao trùm TP.HCM, những ly nước dừa, nước mía mát lạnh trở thành lựa chọn "giải cứu" tức thì của người dân. Nhưng phía sau cơn khát mùa nóng không chỉ là câu chuyện giải nhiệt, mà còn là áp lực nguồn hàng, giá cả leo thang và những cảnh báo về cách uống sao cho an toàn.

