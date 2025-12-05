Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Cấm nhiều loại xe lên cầu Tân Thuận 1 từ ngày mai, người dân TP.HCM lưu ý

Hà Mai
Hà Mai
05/12/2025 11:15 GMT+7

Sở Xây dựng TP.HCM thông báo cấm một số phương tiện lưu thông lên cầu Tân Thuận 1 từ ngày mai (6.12) nhằm đảm bảo an toàn giao thông khu vực.

Cầu Tân Thuận 1 là cầu sắt nối phường Tân Thuận và phường Xóm Chiếu trên trục đường Nguyễn Tất Thành, được xây dựng vào năm 1905. Hiện cầu có 2 làn xe lưu thông một chiều hướng từ phường Tân Thuận đi trung tâm TP.HCM.

Cấm nhiều loại xe lên cầu Tân Thuận 1 từ ngày mai, người dân TP.HCM lưu ý - Ảnh 1.

Cầu Tân Thuận 1 đã khai thác hơn 120 năm, cũ kỹ và xuống cấp

ẢNH: T.N

Sau 120 năm khai thác, đến nay cầu Tân Thuận 1 đã quá niên hạn. Vì vậy, Sở Xây dựng TP.HCM đã đề xuất UBND TP xây cầu Tân Thuận mới để thay thế cầu cổ này nhằm đáp ứng được lưu lượng xe lưu thông. Đây là hạng mục quan trọng trong dự án mở rộng trục đường Nguyễn Tất Thành đang được TP.HCM xúc tiến triển khai để làm đường ven sông.

Dự án có tổng vốn gần 3.000 tỉ đồng, quy mô mở rộng đường Nguyễn Tất Thành lên 30 - 40 m, bố trí 6 - 8 làn xe và xây hầm chui Hoàng Diệu. Cầu mới sẽ đáp ứng tải trọng, tĩnh không thông thuyền và phù hợp cảnh quan ven sông. Dự án dự kiến triển khai giai đoạn 2027 - 2029.

Cấm nhiều loại xe lên cầu Tân Thuận 1 từ ngày 6.12.2025, người dân TP.HCM lưu ý

Từ nay đến khi cầu Tân Thuận 1 mới được xây dựng, Sở thông báo hạn chế nhiều loại phương tiện nhằm đảm bảo an toàn. Theo đó, từ 6.12, cấm ô tô tải có khối lượng chuyên chở trên 1,5 tấn ô tô khách trên 16 chỗ, xe có trọng tải toàn bộ xe trên 6 tấn lưu thông qua cầu Tân Thuận 1. Cây cầu cũng hạn chế xe có chiều cao trên 2,5 m lưu thông.

Các phương tiện sẽ chuyển hướng sang cầu Tân Thuận 2 nằm song song theo lộ trình: Huỳnh Tấn Phát - Nguyễn Văn Linh - cầu Tân Thuận 2 - Nguyễn Tất Thành để vào trung tâm thành phố.

Trước đó cầu Tân Thuận 1 cũng đã cấm xe tải trên 13 tấn.

Sở Xây dựng lưu ý người điều khiển phương tiện giao thông phải chấp hành theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông và hệ thống báo hiệu đường bộ.

Tin liên quan

Khu Nam sắp có cầu nối thẳng trung tâm, xóa tắc nghẽn cầu Kênh Tẻ

Khu Nam sắp có cầu nối thẳng trung tâm, xóa tắc nghẽn cầu Kênh Tẻ

Ngày 19.12 tới, TP.HCM sẽ khởi công cầu đường Nguyễn Khoái, nối thẳng từ khu vực quận 7 cũ sang trung tâm thành phố. Dự án được kỳ vọng rất lớn giải tỏa ùn tắc giao thông khu Nam khi người dân không còn phải hàng ngày chen chúc qua cầu Kênh Tẻ.

Khám phá thêm chủ đề

cầu Tân Thuận 1 Cầu Tân Thuận xây cầu Tân Thuận mới
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận