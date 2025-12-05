Cấm nhiều loại xe lên cầu Tân Thuận 1 từ ngày mai, người dân TP.HCM lưu ý

Cầu Tân Thuận 1 là cầu sắt nối phường Tân Thuận và phường Xóm Chiếu trên trục đường Nguyễn Tất Thành, được xây dựng vào năm 1905. Hiện cầu có 2 làn xe lưu thông một chiều hướng từ phường Tân Thuận đi trung tâm TP.HCM.

Cầu Tân Thuận 1 đã khai thác hơn 120 năm, cũ kỹ và xuống cấp ẢNH: T.N

Sau 120 năm khai thác, đến nay cầu Tân Thuận 1 đã quá niên hạn. Vì vậy, Sở Xây dựng TP.HCM đã đề xuất UBND TP xây cầu Tân Thuận mới để thay thế cầu cổ này nhằm đáp ứng được lưu lượng xe lưu thông. Đây là hạng mục quan trọng trong dự án mở rộng trục đường Nguyễn Tất Thành đang được TP.HCM xúc tiến triển khai để làm đường ven sông.

Dự án có tổng vốn gần 3.000 tỉ đồng, quy mô mở rộng đường Nguyễn Tất Thành lên 30 - 40 m, bố trí 6 - 8 làn xe và xây hầm chui Hoàng Diệu. Cầu mới sẽ đáp ứng tải trọng, tĩnh không thông thuyền và phù hợp cảnh quan ven sông. Dự án dự kiến triển khai giai đoạn 2027 - 2029.

Cấm nhiều loại xe lên cầu Tân Thuận 1 từ ngày 6.12.2025, người dân TP.HCM lưu ý

Từ nay đến khi cầu Tân Thuận 1 mới được xây dựng, Sở thông báo hạn chế nhiều loại phương tiện nhằm đảm bảo an toàn. Theo đó, từ 6.12, cấm ô tô tải có khối lượng chuyên chở trên 1,5 tấn ô tô khách trên 16 chỗ, xe có trọng tải toàn bộ xe trên 6 tấn lưu thông qua cầu Tân Thuận 1. Cây cầu cũng hạn chế xe có chiều cao trên 2,5 m lưu thông.

Các phương tiện sẽ chuyển hướng sang cầu Tân Thuận 2 nằm song song theo lộ trình: Huỳnh Tấn Phát - Nguyễn Văn Linh - cầu Tân Thuận 2 - Nguyễn Tất Thành để vào trung tâm thành phố.

Trước đó cầu Tân Thuận 1 cũng đã cấm xe tải trên 13 tấn.

Sở Xây dựng lưu ý người điều khiển phương tiện giao thông phải chấp hành theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông và hệ thống báo hiệu đường bộ.