Cảm ơn bóng cây xanh nhé!

Hồi còn tham gia các hoạt động tuyên truyền về tiết kiệm điện cho cơ quan, tôi học được một số kinh nghiệm tiết kiệm điện vô cùng thiết thực. Một hành động nhỏ, tưởng chừng đơn giản nhưng lại góp phần tiết kiệm được nhiều tiến - đó là trồng cây xanh, hay chỉ đơn giản là sử dụng bóng cây xanh để tiết kiệm điện.

Cây xanh trong vườn nhà tôi Ảnh: TGCC

Cây xanh giúp chúng ta tiết kiệm nhiều điện hơn ta tưởng trong mùa nắng nóng, nhất là trên đường nhựa, nơi nhiệt độ luôn ở mức cao, có thể lên đến hơn 40 độ C. Ở nhiệt độ này, nếu trên đường phố trồng cây xanh thì sẽ giúp cho vỉa hè và mặt đường cũng như ngôi nhà cửa bớt hấp thụ năng lượng từ ánh nắng mặt trời, sẽ bớt nóng hơn và người sống trong nhà sẽ đỡ dùng quạt và điều hòa hơn.

Nhà cũ của tôi là một ngôi nhà như thế. Khi trời nắng nóng, tôi dùng nhiệt kế đo được nhiệt độ bên ngoài đường là 41 độ C. Tuy vậy ngay trong nhà, cạnh bóng cây mà nhiệt độ chỉ 35 độ C. Đó là vì có hai cây xanh rất to bên cạnh. Nhiều khách đến chơi tôi hay nói may mắn vì được sống ở một ngôi nhà cạnh cây xanh nên hấp thụ rất ít hơi nóng từ ngoài vào. Hơn nữa, việc có giếng trời trong nhà cũng có gió hấp thụ bớt hơi nóng. Vì vậy nhà tôi dùng rất ít máy điều hòa và quạt, trừ khi trời quá nóng.

Để tối ưu hóa lợi ích của cây xanh cho ngôi nhà của mình, chúng ta nên trồng cây trong những ngôi nhà có sân. Dù chỉ là cây xanh trong chậu nhỏ cũng giúp hấp thụ nhiệt một phần. Cách làm này hết sức hiệu quả và đã được kiểm chứng qua thời gian. Đặc biệt với những ngôi nhà có mái và tường được che phủ bởi bóng mát của cây thì hiệu quả tiết kiệm điện sẽ rất cao.

Trồng cây xanh tiết kiệm điện, ích nước lợi nhà

Đi sâu vào nghiên cứu tác dụng của cây xanh, tôi nhận ra rằng việc trồng và chăm sóc cây xanh không tốn quá nhiều công sức của chúng ta. Với loại cây cổ thụ như sưa, xà cừ… thì chỉ cần khoảng 4,5 tuổi trở lên là cây đã có thể cho bóng mát rộng lớn lên đến vài mét vuông, giúp tiết kiệm điện cho cả một ngôi nhà, thậm chí một dãy nhà. Trước đây, tôi ngạc nhiên rằng tại sao nhiều người lại tự bỏ tiền ra trồng cây lớn trong sân nhà mình vì chiếm diện tích, nhưng về sau tôi nhận ra ích lợi to lớn của cây xanh vì tiết kiệm được một khoản đáng kể tiền điện.

Những chậu cây của nhà tôi giúp điều hòa không khí trong nhà, giảm được tiền dùng điều hòa khoảng 20%, đó là một con số không nhỏ.

Tôi được biết ở nhiều con đường, người dân còn tận dụng cây xanh vào thêm các lợi ích khác chứ không chỉ đơn thuần là tiết kiệm điện. Cây xanh giúp làm sạch không khí, giảm bớt ô nhiễm khói bụi, giảm thiệt hại do lũ lụt, giảm xói mòn đất đai. Như vậy, nếu ai cũng trồng cây xanh, dù là trong nhà hay chung tay trồng ngoài ngõ, ngoài vỉa hè thì sẽ tạo nên phong trào tiết kiệm điện mạnh mẽ. Tất nhiên việc trồng cây cổ thụ cần có sự cho phép của cơ quan chức năng, xác định kỹ khu vực trồng để không làm ảnh hưởng đến quy hoạch đô thị.

Trồng cây xanh còn có các lợi ích khác chứ không chỉ giúp tiết kiệm điện Ảnh: EVNHCMC

Đoàn viên Tổng công ty Điện lực TP.HCM trồng và chăm sóc cây tạo bóng mát cho khuôn viên đơn vị Ảnh: EVNHCMC

Thiết nghĩ, việc tăng cường trồng cây xanh là vô cùng cần thiết trong việc tiết kiệm điện. Nếu chúng ta tạo ra một phong trào trồng cây tiết kiệm điện sâu rộng trong nhân dân thì toàn xã hội sẽ tiết kiệm được số điện và số tiền lớn, giúp góp phần giảm bớt khó khăn về thiếu điện cho cả nước, nhất là vào mùa khô.