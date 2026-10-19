Cảm phục người lính cứu hỏa xông vào biển lửa cứu người

Hình ảnh người lính cứu hỏa dũng cảm vượt qua khói độc mịt mù để giành giật sự sống cho người dân vừa được tái hiện đầy xúc động qua lá thư cảm ơn gửi đến Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 9 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ - PC07, Công an TP.HCM).

Chị Trần Thị Ngọc Loan đã trực tiếp tới trụ sở đơn vị gửi thư cảm ơn và tri ân thượng úy Nguyễn Minh Như Khánh cùng tập thể cán bộ, chiến sĩ Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 9 ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG

Trước đó, khoảng 3 giờ 24 ngày 7.10, một vụ hỏa hoạn bất ngờ bùng phát tại Chi nhánh Công ty TNHH TMDV H.T.P (kinh doanh xe máy), địa chỉ số 309 Nguyễn Thị Tú, phường Bình Tân,TP.HCM.

Nhận tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 9 do trung tá Huỳnh Minh Điền trực tiếp chỉ huy đã khẩn cấp điều động 6 xe chữa cháy cùng 37 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường.

Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai các mũi lăng phun nước dập lửa và làm mát ngăn cháy lan sang khu dân cư lân cận. Đến 4 giờ 15 cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn vào lúc 4 giờ 30 phút.

Đáng chú ý, qua nắm bắt tình hình thực tế, các chiến sĩ phát hiện dãy nhà trọ liền kề phía sau cơ sở đang có 12 người bị mắc kẹt do khói độc phong tỏa hành lang thoát nạn. Lực lượng cứu nạn đã khẩn trương hướng dẫn 10 người tự thoát hiểm an toàn, đồng thời phá cửa phòng trọ, trực tiếp giải cứu hai chị em ruột bị ngạt khói là chị T.T.N.Y (17 tuổi) và Trần Thị Ngọc Loan (21 tuổi).

Đến ngày 15.10, đại diện nạn nhân được cứu sống là chị Trần Thị Ngọc Loan đã trực tiếp tới trụ sở đơn vị gửi thư cảm ơn và tri ân cá nhân thượng úy Nguyễn Minh Như Khánh cùng tập thể cán bộ, chiến sĩ Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 9.

Chị Trần Thị Ngọc Loan đã trực tiếp tới trụ sở đơn vị gửi thư cảm ơn ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG

Xúc động nhớ lại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chị Loan bộc bạch: "Khi lửa và khói độc bùng lên dữ dội bao trùm lối đi, hai chị em tôi chỉ biết chạy vào nhà vệ sinh xả nước, trùm mền ướt trong tuyệt vọng. Đúng lúc cận kề sinh tử, tiếng đập cửa dồn dập vang lên xé tan màn khói đen đặc. Dáng hình người chiến sĩ cứu hỏa lấm lem tro bụi xuất hiện, trấn an bằng giọng nói kiên định: 'Đừng sợ, có chúng tôi đây rồi!'. Câu nói ấy như luồng sinh khí hồi sinh chúng tôi, đưa chúng tôi bước qua khói lửa trở về với sự sống".

Trong thư cảm ơn, gia đình nạn nhân cũng gửi lời tri ân sâu sắc đến Công an TP.HCM, chính quyền và Công an địa phương đã kịp thời có mặt cứu người, cứu tài sản, thắp sáng niềm tin về hình ảnh người lính cứu hỏa, người chiến sĩ công an "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".