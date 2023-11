Cấm trẻ dưới 10 tuổi ngồi ghế trước là cần thiết

Như Thanh Niên đã thông tin, Bộ Công an đang chủ trì soạn thảo dự án luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Luật này được tách một phần từ luật Giao thông đường bộ năm 2008 đang có hiệu lực. Tại điều 9 dự thảo quy định về quy tắc chung, Bộ Công an đề xuất cấm trẻ em dưới 10 tuổi hoặc chiều cao dưới 1,35 m ngồi ở hàng ghế trước của ô tô con, đồng thời trẻ em dưới 4 tuổi phải được chở bằng ghế thiết kế dành cho trẻ em (trừ ô tô kinh doanh vận tải hành khách). Nội dung này hoàn toàn mới so với luật Giao thông đường bộ năm 2008, bởi hiện hành chưa có quy định bắt buộc về độ tuổi, chiều cao cũng như vị trí ngồi của trẻ em trên ô tô.

Việc trẻ em ngồi ghế sau trên ô tô được đánh giá an toàn hơn

Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn giao thông (Cục CSGT, Bộ Công an), cho biết đề xuất trên được đưa ra sau khi Bộ Công an nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm từ nhiều quốc gia trên thế giới. "Một số nước còn áp dụng độ tuổi cao hơn", ông Nhật nói.

Theo đại tá Nhật, trẻ em thường hiếu động, không tự bảo vệ được mình và có thể làm người lái xe mất tập trung. Chưa kể, những thiết bị an toàn trên xe (dây an toàn, túi khí…) được thiết kế dành cho người có chiều cao phù hợp, vì thế nếu trẻ em còn nhỏ sẽ không thể phát huy hiệu quả.

Xuất phát từ thực tiễn trên, Bộ Công an đề xuất giới hạn về độ tuổi và chiều cao của trẻ khi ngồi ghế trước ô tô cũng như yêu cầu về trang bị ghế an toàn cho trẻ. Riêng trường hợp di chuyển bằng xe kinh doanh vận tải hành khách, do trẻ đi cùng cha mẹ hoặc người giám hộ và được những người này bảo vệ trong quá trình tham gia giao thông, nên luật không điều chỉnh.

An toàn của trẻ là trên hết

Nhiều bạn đọc (BĐ) Thanh Niên đồng tình ủng hộ không cho trẻ dưới 10 tuổi hoặc chiều cao dưới 1,35 m ngồi ghế trước ô tô. "Khi xe xảy ra sự cố, túi khí bung ra có thể gây thương tích cho trẻ nếu ngồi ở ghế phụ phía trên. Mặt khác, theo nghiên cứu thì hàng ghế sau mới là hàng ghế an toàn nhất... Vì sự an toàn của trẻ, việc cấm các bé dưới 10 tuổi ngồi ở ghế trước ô tô theo tôi là cần thiết", BĐ Thanh Ngô ủng hộ.

Cùng quan điểm, BĐ Lam Sanh ý kiến: "Nước ngoài cấm tuyệt đối trẻ em không được ngồi ngang với tài xế. Thậm chí còn phải đeo dây an toàn ở các ghế ngồi".

Còn BĐ Trịnh Cường viết: "Từ thực tế hiện nay ngày càng nhiều xe, nhu cầu đi lại tăng cao, vì vậy nhiều người cho rằng đây là việc cần thiết với các cháu. Nói khó thì không chính xác, tất nhiên cái gì mới cũng cần có thời gian nhất định, cuối cùng quan trọng nhất vẫn là ý thức của người lớn, sự an toàn của trẻ nhỏ... Ủng hộ việc cấm trẻ dưới 10 tuổi ngồi ghế trước ô tô".

"Quá hay, các nước đã áp dụng mấy chục năm nay rồi. Đừng đổ thừa do vùng miền, nhận thức, điều kiện... Phải cảm ơn ngành công an rất nhiều vì đề xuất này", BĐ Sanh Pham thẳng thắn.

Không nên trông chờ ý thức cha mẹ

Cũng có một số ý kiến cho rằng không nên cấm mà chỉ khuyến cáo. "Thay vì cấm thì nên khuyến nghị người dân thực hiện để đảm bảo an toàn cho trẻ em", BĐ Tuan ý kiến.

Tuy nhiên, BĐ Quang Trinh cho rằng việc này phải quy thành luật chứ không thể trông chờ vào ý thức của các bậc cha mẹ. "Rất nhiều quốc gia đã có luật cấm trẻ dưới 10 tuổi ngồi ghế trước. Cho nên hãy cứ làm như họ. Còn việc làm sao kiểm tra tuổi và chiều cao là việc của CSGT. Không thể kêu gọi nhận thức của cha mẹ hay ý thức của đứa trẻ. Vì nếu cha mẹ nhận thức được thì hằng ngày không có cảnh những đứa trẻ đứng thò đầu qua cửa sổ trời ô tô đâu", BĐ này ý kiến thêm.

"Nhiều người mua được chiếc xe nhưng không có ý thức, không biết thế nào là lái xe an toàn, cho trẻ ngồi vào lòng khi đang lái xe, cho trẻ chui qua cửa sổ trời... ngắm cảnh, không cài dây an toàn cho trẻ... Chính những hành vi như thế có thể làm hại con mình đấy! Tốt nhất đừng trông chờ vào ý thức của người lớn mà phải cụ thể việc này thành luật. Chúng ta làm hết sức cũng chỉ vì bảo vệ an toàn cho những đứa trẻ", BĐ Phương Thảo nêu quan điểm.

"Cứ phạt thật nặng là khả thi hết. Ở nước ngoài họ làm được, có phải lên mặt trăng đâu mà không khả thi", BĐ Ho Nam thẳng thắn.