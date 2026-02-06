Cấm xe loạt tuyến đường trung tâm TP.HCM dịp tết, người dân lưu ý

Theo đó, tại khu vực công viên Tao Đàn, Hội hoa Xuân lần thứ 46 sẽ diễn ra từ 10 - 21.2 (tức 23 tháng chạp đến mùng 5 tết). Các phương tiện xe tạm ngưng lưu thông vào đường Trương Định (đoạn từ Nguyễn Du đến Nguyễn Thị Minh Khai) từ 15 - 21 giờ ngày 10.2 (23 tháng chạp) để tổ chức lễ khai mạc.

Lộ trình thay thế: Trương Định -> Nguyễn Du -> Cách Mạng Tháng 8 -> tiếp tục di chuyển đi các hướng.

TP.HCM điều chỉnh giao thông khu vực trung tâm phục vụ Tết Bính Ngọ 2026 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Sau đó, Lễ hội Đường sách Tết sẽ tổ chức tại làn xe ô tô đường Lê Lợi từ 17 giờ ngày 15 - 22.2. Khu vực tổ chức sự kiện được chia thành 3 đoạn: Từ Nguyễn Huệ đến Pasteur; từ Pasteur đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa và từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Phan Bội Châu thuộc phường Sài Gòn, phường Bến Thành và sân khấu khai mạc tại giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi.

Trong thời gian tổ chức lễ hội, các phương tiện có thể lưu thông vào làn hỗn hợp của đường Lê Lợi hoặc chuyển hướng sang các trục đường song song như Hàm Nghi, Lê Thánh Tôn. Các tuyến đường cắt ngang như Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa vẫn hoạt động bình thường.

Trong khi đó, trục đường Nguyễn Huệ (từ Lê Lợi đến Tôn Đức Thắng) sẽ chuyển thành phố đi bộ hoàn toàn từ ngày 15 đến hết 22.2.

Trong thời gian thi công và thu dọn, tạm ngưng lưu thông tất cả các loại phương tiện quay đầu xe tại vị trí quay đầu trên đường Nguyễn Huệ tiếp giáp đường Tôn Đức Thắng.

Theo đó, từ 17 - 22 giờ ngày 13.2, tạm ngưng các phương tiện lưu thông qua giao lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ phục vụ Hội đồng phúc khảo chương trình khai mạc. Từ 15 - 23 giờ ngày 15.2; từ 7 giờ 30 - 23 giờ các ngày 16.2 - 21.2 và từ 7 giờ 30 - 21 giờ ngày 22.2, tạm ngưng các phương tiện lưu thông vào đường Nguyễn Huệ.

Phòng CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực tổ chức các hoạt động tết cần giảm tốc độ, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và hệ thống báo hiệu giao thông; không dừng, đậu xe dưới lòng đường hoặc tại các giao lộ gây ùn tắc.

Căn cứ tình hình thực tế, lực lượng CSGT sẽ linh hoạt điều chỉnh phân luồng, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến sinh hoạt và đi lại của người dân.



