Chốt phương án hơn 60.000 tỉ kéo dài metro số 1 TP.HCM đến sân bay Long Thành

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan có thẩm quyền thực hiện đầu tư “Dự án đầu tư xây dựng kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh và Cảng hàng không quốc tế Long Thành”.

Metro được xác định là phương thức chủ đạo kết nối từ TP.HCM tới siêu cảng Long Thành ẢNH: T.N

Tổng chiều dài tuyến khoảng 41,4 km, gồm 3 đoạn chính: Đoạn 1, từ ga SO đến ga Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai khoảng 6,1km (trong đó đoạn tuyến qua địa bàn TP.HCM khoảng 1,1 km); Đoạn 2 từ ga Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai đến ga SA (đến tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành) dài khoảng 28,2 km; Đoạn 3 - đoạn vào sân bay dài khoảng 7,1 km (tuyến mới và đi song song với tuyến metro Thủ Thiêm - Long Thành, đường sắt tốc độ cao Bắc Nam).

Tốc độ thiết kế tối đa của tuyến là 120 km/giờ (90 km/giờ trong hầm), tốc độ vận hành tối đa là 110 km/giờ (80 km/giờ trong hầm).

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng hơn 60.261 tỉ đồng. Trong đó, phần vốn theo hình thức PPP (loại hợp đồng BT) dự kiến hơn 55.938 tỉ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự kiến hơn 4.323 tỉ đồng (dự kiến chi phí thực hiện tại tỉnh Đồng Nai khoảng 3.408 tỉ đồng và tại TP.HCM khoảng 915 tỉ đồng).

Thời gian thực hiện dự án từ nay đến 2029.

Trước đó, khi trình HĐND TP chủ trương dự án, UBND TP.HCM đánh giá hiện hệ thống giao thông kết nối giữa TP.HCM và tỉnh Đồng Nai chủ yếu dựa vào vận tải đường bộ, bên cạnh đường sắt và đường thủy. Trước áp lực gia tăng nhanh của phương tiện, nhiều tuyến giao thông kết nối chính đã rơi vào tình trạng quá tải, thường xuyên xảy ra ùn tắc, nhất là trên QL 1, QL 51 và các trục giao thông hướng tâm ra vào thành phố.

Thời gian qua, các dự án giao thông liên vùng như đường vành đai, cao tốc và các công trình kết nối đã được quan tâm đầu tư, song năng lực thông hành của hệ thống hiện hữu vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội và nhu cầu đi lại thực tế.

Áp lực này càng gia tăng trong bối cảnh Cảng hàng không quốc tế Long Thành dự kiến đưa vào khai thác thương mại từ giữa năm 2026.

Do đó, việc sớm nghiên cứu, triển khai các dự án giao thông kết nối bổ sung như đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao và các công trình cầu liên vùng là cần thiết nhằm đa dạng hóa phương thức vận tải, giảm áp lực cho đường bộ và nâng cao hiệu quả kết nối giữa 2 địa phương.