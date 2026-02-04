Metro số 1 chạy miễn phí Tết Nguyên đán, người dân nhận vé thế nào?

Kế hoạch tổ chức chạy tàu phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp Tết Nguyên đán, từ 12 - 22.2 (tức 25 tháng chạp năm Ất Tỵ đến mùng 6 Tết).

Tàu metro số 1 sẽ chạy tới sáng đưa người dân đi đón giao thừa Tết Nguyên đán 2026 ẢNH: ĐỘC LẬP

Theo đó, trong những ngày cao điểm cận Tết (12 - 13.2 tức 25 - 26 tháng chạp), tuyến metro số 1 vận hành 249 lượt tàu mỗi ngày từ 5 - 23 giờ. Thời gian giãn cách giữa các chuyến dao động từ 7 - 15 phút, tùy khung giờ.

Trong 2 ngày 14 - 15.2 (27 - 28 tháng chạp), số lượt tàu tăng lên 256 lượt/ngày, với thời gian giãn cách linh hoạt hơn, từ 7 - 8 - 10 - 12 - 15 phút/chuyến. Ngày 16.2 (29 âm lịch ), tuyến metro số 1 sẽ vận hành 250 lượt tàu từ 5 - 23 giờ, bảo đảm phục vụ nhu cầu đi lại, mua sắm, về quê đón tết của người dân.

Trong đêm giao thừa và ngày mùng 1 Tết (17.2), tàu metro số 1 sẽ chạy tăng cường thêm 20 chuyến từ 0 giờ 30 đến 2 giờ sáng, thời gian giãn cách 6 phút/chuyến. Ban ngày, metro tiếp tục vận hành 251 lượt tàu, từ 5 - 23 giờ như bình thường.

Từ mùng 2 - mùng 6 Tết (18 - 22.2), metro số 1 duy trì tần suất với 256 lượt tàu/ngày, thời gian hoạt động từ 5 giờ đến 23 giờ, giãn cách các chuyến từ 7 đến 15 phút.

Đặc biệt, để chào đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tất cả hành khách đi metro số 1 sẽ được miễn phí vé 100% trong 2 ngày 16 - 17.2 (tức 29 tháng chạp và mùng 1 Tết), thông qua 1 trong 3 hình thức: Sử dụng thẻ căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip để thực hiện quét tại cổng soát vé; sử dụng mã QR trên ứng dụng HCMC Metro HURC, hành khách tải ứng dụng và chọn chức năng "QR HCMC Metro" để tạo vé và thực hiện quét mã QR tại cổng soát vé; nhận miễn phí vé giấy có chứa mã QR tại các máy kiosk tự động và quét tại các các cổng soát vé để đi tàu.

Đơn vị vận hành lưu ý trong thời gian triển khai chương trình miễn phí vé, hành khách chỉ sử dụng thẻ căn cước, căn cước công dân gắn chip, mã "QR HCMC Metro" trên ứng dụng HCMC Metro HURC hoặc vé giấy có chứa mã QR tại các máy kiosk tự động để quét trực tiếp tại cổng soát vé. Trường hợp hành khách vẫn mua vé để đi tàu, hệ thống sẽ vẫn tính phí và công ty sẽ không thực hiện hoàn trả số tiền hành khách đã thanh toán.

Chức năng "QR HCMC Metro" trên ứng dụng HCMC Metro HURC sẽ bắt đầu xuất hiện trên ứng dụng từ 16.2 đến hết 17.2.