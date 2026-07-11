Cảm xúc 'Ký ức vùng biên' của văn nghệ sĩ TP.HCM

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Tam Nông (Đồng Tháp), đoàn dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh biên giới Tây Nam. Tiếp đó, đoàn thăm cột mốc 240, tìm hiểu về công tác quản lý biên giới tại Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thường Phước. Ngày 10.7, đoàn đến dâng hương Đền thờ vua Hùng tại Cần Thơ.

Đêm biểu diễn văn nghệ của các nghệ sĩ tại xã Ba Chúc (An Giang) ẢNH: QUỲNH TRÂN

Tối 9.7, tại Công viên văn hóa Võ Văn Kiệt (xã Ba Chúc, An Giang), đoàn văn nghệ sĩ TP.HCM gồm NSND Phượng Loan, NSND Mỹ Uyên, NSƯT Lê Thiện, nhạc sĩ Lê Văn Lộc, NSND Hữu Quốc, Thanh Hằng, Bình Tinh, nghệ sĩ múa Phi Yến, đạo diễn Thanh Hiệp, ca sĩ Quốc Đại, nhà văn Nguyễn Đông Thức, MC Quỳnh Hoa... tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc. Sự kiện nhằm tri ân gia đình chính sách và trao quà cho trẻ em vùng biên, con nuôi bộ đội biên phòng cùng con em cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đây.

Về với xã Ba Chúc lần này, nhà văn Nguyễn Đông Thức đặc biệt xúc động với câu chuyện liên quan đến tác phẩm Ngọc trong đá nổi tiếng. Chính cuộc thảm sát năm 1978 đã tạo động lực để thanh niên TP tình nguyện lên đường nhập ngũ. Và ông cũng gác lại sự nghiệp vào chiến trường Campuchia để từ chất liệu đời sống viết nên tiểu thuyết được chuyển thể thành phim rất được yêu thích.

Dâng hương tại Khu di tích nhà mồ Ba Chúc ẢNH: QUỲNH TRÂN

Câu chuyện của người nhạc sĩ mà tên tuổi gắn liền với những ca khúc cách mạng Lê Văn Lộc cũng đầy ắp cảm xúc như thế. Từ sinh viên ngành dược, ông "xếp bút nghiên" vào thanh niên xung phong. Được cử làm trợ lý phong trào văn nghệ, chính trị nên tranh thủ những lúc đổi ca, ông tập sáng tác nhạc. "Khuya đồng đội gác, tôi thấy nhiều người đang đuổi theo một cô gái vẫn chưa chịu ngủ. Đơn giản, là chờ người yêu đi tải đạn chưa về. Và lời ca khúc Chờ anh tải đạn chưa về cứ thế tuôn trào, trở thành bài hát đầu tiên để tôi bước vào sự nghiệp sáng tác chuyên nghiệp", nhạc sĩ Lê Văn Lộc chia sẻ. Giờ đây khi đến các nghĩa trang, ông cứ lặng người vì nhớ đến đồng đội cũ, người còn người mất. Các anh chị nằm đây, xương thịt hòa vào lòng đất mẹ.

Nghệ sĩ múa Phi Yến ở độ tuổi "xưa nay hiếm" vẫn không nghĩ rằng chuyến đi về nguồn cho bà cơ hội "có một không hai" được viếng Khu lưu niệm liệt sĩ Sa Rết, người phụ nữ Khmer đầu tiên ở An Giang được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

NSƯT Lê Thiện và Phi Yến (phải) trước ngôi mộ của nữ anh hùng Sa Rết ẢNH: QUỲNH TRÂN

NSƯT Phi Yến cho biết: "Trong đời tôi từng được thể hiện 3 nhân vật xuất sắc: chị Út Tịch, nhà cách mạng Lê Thị Hồng Gấm và anh hùng Sa Rết với rất nhiều kỷ niệm trên chiến trường ác liệt giai đoạn 1969 - 1971. Tập vở diễn Chiếc áo nàng Sa Rết trên sàn đất… té trầy trụa đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in. Hạnh phúc nhất của người nghệ sĩ là hôm nay tôi được về viếng, thắp nhang cho nhân vật mình hóa thân ngay tại ngôi mộ của nữ anh hùng. Giờ tôi vẫn không tin mình đã thực hiện được công việc quá ý nghĩa này".



