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Công nghệ Thủ thuật

Camera an ninh gia đình nên chọn loại có dây hay không dây?

Phong Đỗ
Phong Đỗ
08/06/2026 15:03 GMT+7

Nên chọn camera không dây hay có dây để bảo vệ ngôi nhà hiệu quả nhất?

Lắp đặt camera an ninh là một phương thức đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao trong việc bảo vệ ngôi nhà và răn đe các hành vi phạm tội ngay từ đầu. Tuy nhiên, để tối ưu hóa hiệu quả giám sát, người dùng cần phải đưa ra quyết định quan trọng giữa hai hệ thống: camera có dây và camera không dây. Trên thực tế, không có tùy chọn nào là hoàn hảo tuyệt đối, việc lựa chọn phụ thuộc hoàn toàn vào diện tích không gian sống, ngân sách và nhu cầu bảo mật thực tế của mỗi gia đình.

Lắp đặt camera an ninh gia đình: Nên chọn loại có dây hay không dây? - Ảnh 1.

Một camera có dây được bố trí trong nhà

ẢNH: PHONG ĐỖ

Camera gia đình nên chọn loại có dây truyền thống hay không dây tiện lợi?

Hệ thống camera an ninh có dây nổi bật với khả năng vận hành liên tục do được kết nối trực tiếp với nguồn điện, loại bỏ hoàn toàn nỗi lo phải sạc pin định kỳ. Do dữ liệu hình ảnh được truyền tải qua dây dẫn vật lý về trung tâm điều khiển thay vì qua mạng internet, loại camera này có độ bảo mật cao và lưu trữ thước phim đáng tin cậy. Đặc biệt, camera có dây không bị giới hạn bởi phạm vi phủ sóng Wi-Fi, cho phép bao phủ một diện tích đất rộng lớn và cung cấp chất lượng hình ảnh vượt trội lên tới độ phân giải 8K. Dẫu vậy, điểm yếu của hệ thống này là tính linh hoạt kém, vị trí lắp đặt bị ràng buộc bởi đường dây và quá trình thi công, lắp đặt thường phức tạp.

Ngược lại, camera không dây lại là giải pháp tối ưu cho những không gian nhỏ như căn hộ chung cư hoặc nhà thuê - nơi người dùng bị hạn chế quyền khoan đục hay đi dây mới. Ưu điểm lớn nhất của loại camera này là sự tiện lợi, dễ dàng lắp đặt và cho phép di chuyển, giấu kín ở bất kỳ vị trí nào miễn là nằm trong tầm sóng Wi-Fi. Dòng sản phẩm này cũng có mức giá trung bình dễ chịu hơn. Tuy nhiên, người dùng phải chấp nhận sự đánh đổi khi chất lượng video thường kém hơn (chỉ đạt từ 720p đến 2K) và phải đối mặt với việc sạc pin thường xuyên nếu sử dụng phiên bản chạy pin độc lập.

Tóm lại, việc lựa chọn giữa hệ thống camera có dây và không dây là bài toán cân bằng giữa hiệu suất và sự tiện dụng. Nếu bạn sở hữu một bất động sản rộng lớn cần giám sát đa góc độ ổn định, hệ thống có dây sẽ là tấm khiên kiên cố nhất. Ngược lại, một hệ thống không dây giá cả phải chăng sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho các không gian nhỏ gọn và đề cao tính linh hoạt ở thời điểm hiện nay. Trước khi chi tiền, việc nghiên cứu kỹ các dòng sản phẩm hoặc thậm chí cân nhắc giải pháp tận dụng webcam cũ làm camera giám sát sẽ giúp bạn tìm ra phương án bảo vệ phù hợp nhất.

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