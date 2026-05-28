Những vị trí tránh lắp đặt camera an ninh

Trong kỷ nguyên của nhà thông minh, việc trang bị hệ thống camera an ninh giám sát đã trở thành giải pháp phổ biến của hàng triệu gia đình để bảo vệ tài sản và người thân. Với các tính năng hiện đại như xem trực tiếp qua ứng dụng, lưu trữ đám mây bảo mật và điều khiển xoay quét linh hoạt, camera được ví như những 'mắt thần' không ngủ canh giữ tổ ấm.

Tuy nhiên, giới chuyên gia bảo mật cảnh báo hiệu quả của một hệ thống an ninh phụ thuộc tới 80% vào vị trí đặt thiết bị. Việc thiếu kiến thức phần cứng, lắp đặt camera theo cảm tính không chỉ khiến thiết bị mất đi khả năng giám sát mà còn vô tình biến chúng thành công cụ xâm phạm quyền riêng tư, thậm chí tạo cơ hội cho tội phạm công nghệ cao tống tiền gia chủ.

Có những vị trí cần lưu ý để tránh lắp đặt camera ẢNH: PHONG ĐỖ

Những góc lắp đặt camera an ninh tuyệt đối không nên chọn

Sai lầm chí mạng và đứng đầu danh sách cảnh báo chính là việc lắp đặt camera tại các khu vực nhạy cảm cần không gian riêng tư như phòng ngủ hoặc phòng tắm. Camera được sinh ra để mang lại cảm giác an toàn cho các thành viên, chứ không phải tạo nên sự e ngại và kém thoải mái ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Quan trọng hơn dưới góc độ an toàn thông tin, nếu tin tặc bẻ khóa được tài khoản lưu trữ đám mây hoặc mật khẩu camera, những thước phim sinh hoạt kín đáo của gia đình sẽ bị lộ lọt, biến thành 'vũ khí' cho các hành vi tống tiền đen tối. Đối với các khu vực này, giải pháp thông minh hơn là sử dụng các cảm biến đóng/mở cửa ở cửa sổ, cửa chính để kích hoạt còi báo động khi có đột nhập thay vì dùng camera ghi hình liên tục.

Một lầm tưởng phổ biến khác là đặt camera trong nhà hướng ống kính ra ngoài qua lớp kính cửa sổ để tiết kiệm chi phí mua camera ngoài trời. Thực tế, hiện tượng phản chiếu ánh sáng ban ngày và ánh đèn hồng ngoại dội ngược vào ban đêm từ tấm kính sẽ tạo thành một vùng lóa sáng trắng xóa, khiến camera hoàn toàn bị 'mù'. Chưa kể, việc hướng ống kính mập mờ qua cửa sổ dễ khiến bạn vướng vào các rắc rối pháp lý kiện tụng từ phía hàng xóm vì hành vi xâm phạm đời tư.

Lỗi kỹ thuật cơ khí 'bóp nghẹt' công năng của AI

Bên cạnh các yếu tố bảo mật, việc nắm rõ các giới hạn vật lý của thiết bị là bắt buộc để tránh lãng phí tiền bạc:

: Lắp camera ngay dưới các bóng đèn trần công suất lớn hoặc đặt góc máy ngoài trời hướng thẳng vào mặt trời sẽ gây cháy sáng khung hình, khiến thuật toán AI không thể nhận diện được các chi tiết cốt lõi như khuôn mặt hay biển số xe của kẻ gian.

: Lắp camera ngay dưới các bóng đèn trần công suất lớn hoặc đặt góc máy ngoài trời hướng thẳng vào mặt trời sẽ gây cháy sáng khung hình, khiến thuật toán AI không thể nhận diện được các chi tiết cốt lõi như khuôn mặt hay biển số xe của kẻ gian. Sai lệch cao độ: Lắp camera ngoài trời quá cao (trên 3 mét) sẽ khiến bạn chỉ thu được phần đỉnh đầu hoặc mũ của kẻ đột nhập. Ngược lại, đặt quá thấp (dưới 2 mét) sẽ khiến thiết bị dễ dàng bị kẻ trộm vô hiệu hóa, đập phá. Độ cao chuẩn mực được khuyến nghị là từ 2,5 - 3 mét so với mặt đất.

Một camera quan sát khu vực ngoài trời được lắp đúng quy cách ẢNH: PHONG ĐỖ

Tầm nhìn dài hạn cho một hệ thống an ninh bền bỉ

Cuối cùng, người dùng cần lưu ý đến các yếu tố tác động từ môi trường theo thời gian. Việc phơi camera ngoài trời hoàn toàn lộ thiên không có mái che, hay đặt máy ngay trên khu vực tỏa ra nhiệt lượng cao sẽ nhanh chóng làm suy giảm tuổi thọ của cảm biến quang học, gây hỏng hóc bo mạch và chai pin hệ thống. Ngoài ra, hãy luôn phân tích kỹ hướng mở của các cánh cửa trong nhà hoặc tốc độ phát triển của các cành cây ngoài sân để đảm bảo ống kính camera không bị che khuất một cách đáng tiếc sau vài tháng sử dụng.

Một camera lắp ngoài trời nhưng thiếu che chắn, ống kính bị bụi bẩn che phủ ẢNH: PHONG ĐỖ

Hệ thống camera an ninh chỉ thực sự bảo mật khi được bố trí một cách đúng đắn. Hãy dành thời gian rà soát lại toàn bộ hệ thống các mắt camera trong nhà, điều chỉnh lại các góc máy chưa đúng để đảm bảo góc quan sát, sự an toàn và riêng tư của gia đình bạn.