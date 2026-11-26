Trong cuộc sống hằng ngày, việc xảy ra các vấn đề giao thông là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Để có cái nhìn tốt nhất về diễn biến vụ việc, trang bị camera hành trình cho ô tô là cần thiết. Tuy nhiên, độ phân giải của camera đóng vai trò quan trọng trong việc ghi lại các chi tiết cần thiết, đặc biệt khi liên quan đến điều tra của công ty bảo hiểm và cơ quan chức năng.

Camera hành trình đóng vai trò quan trọng để ghi lại các diễn biến bất ngờ mà người lái xe có thể gặp phải ẢNH: FORD

Camera hành trình 1.080p (Full HD) với độ phân giải 1.920 x 1.080 pixel thường đủ để ghi lại các sự cố thông thường. Tuy nhiên, nếu thực sự cần xác định các chi tiết nhỏ như biển số xe hay khuôn mặt, chất lượng hình ảnh của camera Full HD có thể không đáp ứng được yêu cầu, đặc biệt khi lái xe với tốc độ cao hoặc trong điều kiện ánh sáng kém.

Mặc dù camera 1.080p vẫn là lựa chọn phổ biến cho nhiều người, nhưng nếu muốn có chất lượng hình ảnh tốt hơn, camera hành trình 2K (Quad HD) với độ phân giải 2.560 x 1.440 pixel được xem là sự lựa chọn hợp lý. Camera 2K giúp hiển thị rõ hơn các chi tiết ở xa, đặc biệt trong điều kiện ánh sáng yếu.

Tuy nhiên, nếu cần độ chi tiết tối ưu, camera hành trình 4K (Ultra HD) với độ phân giải 3.840 x 2.160 pixel sẽ mang lại hình ảnh sắc nét hơn, giúp chủ nhân của nó dễ dàng nhận diện biển số xe và các biển báo giao thông trong mọi điều kiện. Dù giá thành cao hơn, nhưng chất lượng hình ảnh mà camera 4K mang lại thực sự đáng giá.

Cần thẻ nhớ bao nhiêu GB cho camera hành trình?

Một vấn đề quan trọng mà người dùng camera hành trình cần nhớ chính là dung lượng lưu trữ, khi mà nhiều camera hành trình sử dụng thẻ nhớ microSD để lưu trữ video. Với thẻ nhớ 128 GB, người dùng có thể lưu khoảng 16 đến 20 giờ video ở độ phân giải 1.080p, trong khi với camera 4K, thời gian lưu trữ giảm xuống còn 8 đến 10 giờ. Để có thời gian ghi hình lâu hơn, thẻ nhớ 256 GB được xem là lựa chọn lý tưởng.

Đặc biệt, nhiều camera hành trình hiện đại được trang bị cảm biến trọng lực, giúp khóa các đoạn video ghi lại sự cố, ngăn không cho chúng bị ghi đè khi bộ nhớ đầy. Đây là điều nhằm đảm bảo rằng chủ nhân của nó luôn có được những hình ảnh quan trọng khi cần thiết.