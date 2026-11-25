Samsung vừa công bố màn hình chơi game Odyssey G6 27 inch, đánh dấu bước tiến mới của công ty trong cuộc đua tần số quét với tốc độ 1.100 Hz khi trở thành màn hình đầu tiên trên thế giới đạt được con số này. Màn hình sử dụng tấm nền IPS chế độ kép hỗ trợ hai độ phân giải gốc QHD (2.560 x 1.440) hoặc HD (1.280 x 720).

Odyssey G6 có thể cung cấp tốc độ làm mới 1.100 Hz ở độ phân giải HD ẢNH: SAMSUNG

Odyssey G6 không chỉ có độ sáng 400 nit và chứng nhận HDR10+, mà còn sở hữu thời gian phản hồi cực nhanh chỉ 1 ms. Màn hình này tương thích với cả AMD FreeSync Premium và NVIDIA G-Sync, từ đó mang đến trải nghiệm chơi game mượt mà.

Tuy nhiên, một điểm hạn chế lớn là màn hình chỉ có thể đạt tốc độ làm mới tối đa 1.100 Hz ở chế độ HD, có nghĩa người dùng không thể tận hưởng cả độ phân giải tối đa và tốc độ làm mới tối đa cùng một lúc. Dù vậy, ở chế độ QHD, màn hình vẫn có thể đạt 600 Hz, cao hơn so với nhiều sản phẩm khác trên thị trường.

Nhiều tính năng giá trị được Samsung tối ưu trên Odyssey G6

Để tối ưu hóa hiệu suất, Odyssey G6 được trang bị công nghệ Odyssey Clear Motion với hứa hẹn giúp giảm hiện tượng nhòe và giữ cho hình ảnh sắc nét. Ngoài ra, tính năng cân bằng màu đen tự động giúp điều chỉnh độ sáng trong các cảnh tối, tăng cường độ tương phản.

Chân đế của G6 có thể điều chỉnh độ cao và hỗ trợ xoay, nghiêng, nhưng không thể xoay hoàn toàn theo hướng dọc. Một tính năng đáng chú ý khác là Auto Source Switch+, cho phép màn hình tự động phát hiện và chuyển đổi giữa các nguồn đầu vào mới mà không cần thao tác thủ công.

Mặc dù màn hình này có thể không phù hợp với tất cả người dùng, nhưng đối với các game thủ FPS chuyên nghiệp, nơi mỗi khung hình đều quan trọng, Odyssey G6 có thể mang lại lợi thế cạnh tranh.

Hiện tại, giá bán và ngày phát hành chính thức của Odyssey G6 G60H vẫn chưa được Samsung công bố. Tuy nhiên, nếu đang tìm kiếm một màn hình 1.100 Hz, con số này không rẻ vì chúng thường sẽ có giá từ 1.000 USD trở lên.