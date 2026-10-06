HP ra mắt laptop mới với màn hình OLED sáng tới 1.100 nit

HP vừa âm thầm bổ sung các tùy chọn cấu hình cao cấp cho dòng laptop 14 inch OmniBook 5 (14t-kf000) với điểm nhấn là màn hình OLED độ sáng cao và bộ nhớ RAM lớn. Thiết bị được vận hành trên nền tảng vi xử lý tiết kiệm điện năng Intel Wildcat Lake, mang lại khả năng tối ưu năng lượng hiệu quả cho người dùng di động.

Trước đó vào giữa tháng 9, HP từng giới thiệu mẫu OmniBook 5 14 inch dùng chip Core 7 350, 16 GB RAM và màn hình 1.200p. Chưa đầy hai tuần sau, hãng tiếp tục làm mới dòng máy này với thiết kế cập nhật nhằm thay thế phiên bản tiền nhiệm chạy vi xử lý Snapdragon X từng ra mắt vào năm 2025.

Hình ảnh mẫu HP OmniBook 5 14 inch màu Starlit Blue ẢNH: HP

Laptop HP mới có màn hình OLED độ sáng 1.100 nit, cấu hình đa dạng

Ở phiên bản cập nhật, người dùng có thể lựa chọn giữa hai bộ vi xử lý Core 5 320 và Core 7 350 với mức chênh lệch hiệu năng khoảng 8% theo các bài đo điểm chuẩn. Đáng chú ý, dung lượng bộ nhớ RAM tối đa 32 GB hiện chỉ hỗ trợ đi kèm với tùy chọn chip Core 5 320 thay vì bản Core 7 cao cấp hơn.

Bên cạnh màn hình OLED 1.200p mặc định, HP cho phép nâng cấp lên tấm nền 1.800p độ phân giải 2.880 x 1.800 pixel với tần số quét biến thiên 120 Hz và độ sáng 500 nit ở chế độ SDR. Tấm nền nâng cấp này có thể chạm ngưỡng độ sáng 1.100 nit khi hiển thị nội dung HDR, kết hợp cùng các tùy chọn lưu trữ gồm 256 GB, 512 GB hoặc 1 TB và kết nối Wi-Fi 7 thế hệ mới.

HP OmniBook 5 14 inch có giá khởi điểm từ 1.299 USD (tương đương 33,7 triệu đồng) và lên tới 1.949 USD (khoảng 51 triệu đồng) cho cấu hình cao nhất với 32 GB RAM, màn hình 1.800p, 1 TB bộ nhớ cùng chuẩn Wi-Fi 7. Người dùng có thể lựa chọn màu Glacier Silver tiêu chuẩn hoặc trả thêm chi phí để sở hữu các phiên bản màu Starlit Blue hoặc Sahara Silver.