HP tung laptop chạy chip Snapdragon X2 Plus, pin hơn 30 tiếng

Theo Notebook Check, HP vừa chính thức mở bán mẫu laptop OmniBook 5 16 inch được nâng cấp lên kiến trúc chip Snapdragon X2 của Qualcomm. Thiết bị kết hợp giữa màn hình OLED 1.200p và bộ vi xử lý Snapdragon X2 Plus (X2P-64-100), cho hiệu năng vượt trội thế hệ tiền nhiệm nhưng vẫn duy trì thời lượng pin ấn tượng trên 30 giờ trong các bài thử nghiệm chính thức.

HP mở bán laptop OmniBook 5 16 chạy chip Snapdragon X2 Plus

Sự xuất hiện của biến thể chạy chip Qualcomm này diễn ra đồng thời với việc HP công bố dòng OmniBook 5 bản 14 inch sử dụng chip Intel Wildcat Lake. Trước đó vào tháng 5.2025 tại sự kiện Computex 2025, hãng từng giới thiệu OmniBook 5 kích thước 14 inch và 16 inch dùng chip Snapdragon X (X1-26-100) hoặc Snapdragon X Plus (X1P-42-100).

Hình ảnh và thông số kỹ thuật của mẫu OmniBook 5 16-inch mới ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo kết quả đo điểm chuẩn benchmark, vi xử lý Snapdragon X2 Plus mới đạt mức tăng hiệu năng 40% so với Snapdragon X và nhanh hơn khoảng 28% so với Snapdragon X Plus. Dù gia tăng sức mạnh tính toán, con chip này vẫn bảo toàn hiệu quả sử dụng năng lượng tương đương dòng Snapdragon X1 Plus thế hệ cũ.

Nhờ mức độ tối ưu này, HP khẳng định viên pin 59 Wh trên máy có thể kéo dài tới 34 giờ khi phát video độ phân giải 1.080p liên tục ở độ sáng 200 nit. Tại thị trường Vương quốc Anh, phiên bản mở bán đầu tiên được trang bị RAM 16 GB, ổ cứng SSD 512 GB cùng màn hình OLED 1.200p có tần số quét 60 Hz và độ sáng tối đa 300 nit.

Cấu hình này hiện có mức giá bán lẻ 1.249 bảng Anh (khoảng 43 triệu đồng). Bên cạnh tùy chọn cấu hình này, HP trước đó cũng xác nhận sẽ tiếp tục giới thiệu thêm một biến thể trang bị vi xử lý cao cấp hơn mang tên Snapdragon X2 Elite (X2E-84-100) trong tương lai.