HP ra mắt OmniBook 5 với màn hình OLED, giá chỉ 700 USD

Mẫu laptop giá rẻ của Apple, MacBook Neo, đã có một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ đến từ HP với tên gọi OmniBook 5. Chiếc laptop 14 inch này có giá khởi điểm 700 USD và được thiết kế để đối đầu trực tiếp với dòng máy Mac cấp thấp của Apple.

Giá 700 USD nhưng OmniBook 5 vẫn đi kèm màn hình OLED ẢNH: HP

Khác với nhiều sản phẩm giá rẻ thường phải cắt giảm tính năng, HP đã trang bị cho OmniBook 5 những tính năng cao cấp hiếm thấy trong phân khúc này. Đặc biệt, màn hình OLED 2,5K hỗ trợ cảm ứng là điểm nhấn nổi bật trên thiết bị, giúp mang đến màu sắc rực rỡ, độ tương phản cao và khả năng giảm ánh sáng xanh có hại. Những tính năng này giúp người dùng có trải nghiệm xem phim và chỉnh sửa ảnh sắc nét từ nhiều góc độ, ngay cả trong điều kiện ánh sáng mạnh.

OmniBook 5 không chỉ dừng lại ở màn hình OLED

HP OmniBook 5 cũng gây ấn tượng với thời lượng pin ấn tượng, hứa hẹn lên đến 42 giờ phát video cục bộ chỉ với một lần sạc. Với thời lượng này, người dùng có thể thoải mái mang máy đến lớp học, quán cà phê hay trên những chuyến bay dài mà không cần lo lắng về việc mang theo bộ sạc. Ngay cả khi pin gần hết, bộ sạc nhỏ gọn đi kèm có thể sạc đầy 50% pin trong khoảng 30 phút.

Với trọng lượng chỉ khoảng 1,1 kg và độ dày chưa đến khoảng 1,2 cm, OmniBook 5 rất dễ dàng để mang theo khi di chuyển. Bên trong, máy được trang bị CPU Intel Core 5 với chip AI tích hợp giúp xử lý đa nhiệm mượt mà mà không tiêu tốn quá nhiều năng lượng. Trong khi RAM 8 GB cố định, người dùng có thể chọn các cấu hình bộ nhớ trong 256 GB hoặc 512 GB.

Ngoài ra, mẫu laptop này còn được trang bị hai cổng USB-C đa chức năng, một cổng HDMI, webcam 1.080p sắc nét cho các cuộc gọi video và loa được tinh chỉnh bởi Poly Studio hứa hẹn mang đến chất lượng âm thanh trong trẻo.

HP OmniBook 5 dự kiến sẽ đến tay khách hàng vào ngày 13.11 và người dùng hiện có thể đặt hàng thông qua trang web của HP và tại Best Buy, với mức giá khởi điểm là 700 USD.