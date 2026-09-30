Dòng laptop Googlebook khiến Google Search 'bối rối'

Gần đây, Google đã chính thức ra mắt dòng laptop mới mang tên Googlebook, được thiết kế đặc biệt để tận dụng sức mạnh Gemini Intelligence. Lô sản phẩm đầu tiên bao gồm 5 mẫu Googlebook, được phát triển thông qua sự hợp tác với các nhà sản xuất lớn như ASUS, Acer, Dell, HP và Lenovo.

Hai kết quả tìm kiếm được trả về khác nhau từ Google Search ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tuy nhiên, một vấn đề đáng chú ý đã được ghi nhận bởi 9to5Google: việc tìm kiếm từ khóa "Googlebook" trên Google Search không hề dễ dàng và thường dẫn đến các nội dung không liên quan. Theo đó, khi gõ từ khóa Googlebook là tên của nền tảng laptop chạy hệ điều hành Android mới ra mắt, nó cũng trùng với tên gọi "Google Books", dịch vụ lập chỉ mục sách của công ty.

Tên Googlebook bị chê 'khó phát âm'

Nhiều người dùng cũng đã chỉ ra rằng cái tên "Googlebook" không thực sự hợp lý. Trong khi các sản phẩm như MacBook, Chromebook, Laptop và Notebook đều có cấu trúc tên gọi dễ phát âm với hai âm tiết, thì "Googlebook" lại có ba âm tiết, khiến nó trở nên khó phát âm hơn.

Nhiều thử nghiệm tìm kiếm trên Google Search cho thấy, khi nhập "Googlebooks" vào ô tìm kiếm của Google, hệ thống sẽ hiển thị thông báo "Đang hiển thị kết quả cho google books", buộc người dùng phải kéo xuống để tự tìm kiếm các liên kết khác để tìm nội dung liên quan đến Googlebook. Ngược lại, khi tìm kiếm "Googlebook", mặc dù vấn đề không xảy ra, nhưng kết quả không rõ ràng trong việc nhận diện thương hiệu laptop mới.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, khi tìm kiếm "Googlebook" trên công cụ tìm kiếm của Google tại Việt Nam, người dùng sẽ nhận được kết quả liên quan đến dòng laptop mới, nhưng tìm kiếm "Googlebooks" lại dẫn đến "Google Books". Điều đó cho thấy tên gọi chính xác của sản phẩm cần được Google xem xét và điều chỉnh để tránh gây ra sự nhầm lẫn.