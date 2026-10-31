Camp vé concert: Những điều cần biết trước khi giao dịch

Dịch vụ camp vé vận hành ra sao?

Camp vé và pass vé đều có sự tham gia của bên thứ ba nhưng khác nhau về bản chất giao dịch. Camp vé là dịch vụ hỗ trợ khách hàng săn vé trong đợt mở bán chính thức. Còn pass vé là hình thức chuyển nhượng lại vé đã mua hoặc sở hữu trước đó.

Một giao dịch camp vé thường bắt đầu bằng việc khách gửi yêu cầu về concert, hạng vé và số lượng cần mua. Hai bên có thể trao đổi mức phí, khoản đặt cọc và cách thanh toán cùng các thông tin cần thiết để tiến hành mua vé. Khi có kết quả, bên cung cấp sẽ thông báo tình trạng giao dịch. Nếu không mua được vé, việc hoàn tiền phụ thuộc vào điều khoản đã thống nhất giữa hai bên.

Chỉ cần tìm kiếm trên mạng xã hội với các từ khóa liên quan, người có nhu cầu có thể bắt gặp những bài đăng nhận camp vé kèm thông tin về mức phí, số lượng nhận đăng ký và cam kết xử lý khi không mua được vé ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Khoản phí (còn được gọi là tiền công) có thể được tính theo số lượng vé, hạng vé hoặc mức độ cạnh tranh của đợt mở bán ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Phạm Phương Anh (26 tuổi, trú tại P.Hoàn Kiếm, Hà Nội) từng nhiều lần thuê camp vé. Phương Anh cho biết, ban đầu không tránh khỏi lo lắng khi phải giao tiền và thông tin cho người khác. Sau một số lần mua vé thành công, Phương Anh dần yên tâm hơn và sẵn sàng trả thêm phí khi muốn tham dự concert khó săn vé.

"Mức phí thấp nhất mình từng trả là 500.000/slot cho concert trong nước, chưa tính tiền vé. Với concert ở nước ngoài, mức phí có thể lên tới 2 - 3 triệu đồng/slot. Những lần camp vé trước đều rất thành công. Bên làm dịch vụ sẽ cập nhật tình hình cho mình ngay khi săn được vé và thực hiện trả vé điện tử trong vòng khoảng 24 giờ", Phương Anh chia sẻ.

Theo đại diện fanpage Tiệm vé nhà bên (đơn vị cung cấp dịch vụ camp vé), cách thức thực hiện phụ thuộc vào quy định của từng concert. Với sự kiện chủ yếu sử dụng mã QR để vào cổng, người camp có thể dùng tài khoản của mình để thao tác nhanh hơn. Trong trường hợp ban tổ chức giới hạn số vé trên mỗi tài khoản hoặc yêu cầu xác minh danh tính, khách hàng có thể phải cung cấp tài khoản và thông tin cá nhân để đăng ký vé.

"Thông tin thường được yêu cầu gồm họ tên, số điện thoại, email. Một số sự kiện còn yêu cầu căn cước công dân hoặc hộ chiếu. Đây cũng là điểm mà mình thường lưu ý với khách, bởi thông tin đăng ký vé có thể liên quan trực tiếp đến điều kiện nhận vé, đổi tên hoặc xác minh người tham dự tại địa điểm tổ chức", đại diện dịch vụ cho biết.

Cũng theo người cung cấp dịch vụ này, mức phí camp của họ thường dao động từ 150.000 đến 2 triệu đồng mỗi vé (chưa bao gồm tiền vé). Khoản phí này có thể được tính theo số lượng vé, hạng vé hoặc mức độ cạnh tranh của đợt mở bán. Khách thường đặt cọc từ 150.000 - 500.000 đồng mỗi slot, tiền vé và phần phí còn lại được thanh toán trước ngày mở bán khoảng 3 ngày.

Đại diện tiệm vé cho biết: "Tỷ lệ thành công của dịch vụ là không hoàn toàn chắc chắn. Có những sự kiện bên mình săn thành công toàn bộ vé mà khách đặt. Nhưng cũng có những sự kiện không mua được vé nào và hoàn tiền theo thỏa thuận trước đó giữa hai bên".

Dù vậy, camp vé thành công không đồng nghĩa với việc mọi thứ đều diễn ra thuận lợi. Ngay cả khi đã mua được vé, sai sót về ngày diễn, thông tin người đứng tên hoặc quyền lợi đi kèm vẫn có thể phát sinh tranh chấp.

Đại diện đơn vị cung cấp dịch vụ kể từng gặp sự cố khi hỗ trợ khách mua vé concert của nhóm nhạc SEVENTEEN tại Bangkok, Thái Lan hồi tháng 3. Theo chia sẻ, bên camp đã đặt nhầm vé sang ngày diễn thứ 2 (Day 2) thay vì ngày diễn thứ nhất (Day 1) như yêu cầu của khách. Do không thể sử dụng lại thông tin của khách, người làm dịch vụ phải sử dụng thông tin của bản thân để đặt lại vé.

Tuy nhiên, ở Day 2, khâu xác minh thông tin người sở hữu vé được thực hiện chặt chẽ hơn. Thông tin trên vé không trùng với giấy tờ của khách, khiến hai người không được tham gia soundcheck - một trong những quyền lợi quan trọng của hạng vé VIP. Dù vẫn nhận đủ các quyền lợi về vật phẩm vật lý và có thể vào xem concert, nhưng sự cố đã khiến trải nghiệm của khách không được trọn vẹn.

Theo người làm dịch vụ, cặp vé có giá khoảng 16 - 17 triệu đồng đã bao gồm tiền camp. Khách yêu cầu hoàn 50% giá trị vé, tương đương khoảng 8 triệu đồng. Sau khi thương lượng, bên cung cấp dịch vụ chấp nhận hoàn khoản tiền trên để giải quyết sự việc.

Sự cố cho thấy rủi ro không chỉ nằm ở việc có mua được vé hay không, mà còn ở tính chính xác của thông tin đăng ký và khả năng sử dụng đầy đủ quyền lợi đã thanh toán.

Trên các hội nhóm Facebook, có không ít những bài đăng của các nạn nhân sử dụng dịch vụ camp vé không uy tín. Chị T.T.N (hiện sinh sống tại TP.HCM) cho biết đã gặp sự cố khi thuê dịch vụ camp vé cho một concert hồi tháng 5. Nhóm này đặt 6 slot, chuyển tổng cộng gần 38 triệu đồng, gồm tiền vé, phí camp và tiền đặt cọc.

Chị N. đặt dịch vụ và chuyển khoản đầy đủ vào ngày 25.5.2026. Đến ngày 11.6, bên cung cấp dịch vụ thông báo không mua được vé và hẹn hoàn tiền sau 3 ngày. Tuy nhiên, quá thời hạn, khoản tiền vẫn chưa được hoàn.

Theo phản ánh của chị N. sau khi nhiều lần liên hệ, phía dịch vụ liên tục đưa ra các mốc thời gian hoàn tiền mới ẢNH: NVCC

Việc phải liên tục chủ động liên hệ trong khi khoản tiền đã chuyển có giá trị lớn khiến nhóm khách hàng lo lắng. "Bên dịch vụ yêu cầu khách chuyển tiền đúng hạn để giữ slot camp, nhưng khi không mua được vé và phải hoàn tiền thì việc giải quyết lại kéo dài", chị N. bày tỏ.

Mặc dù đến thời điểm hiện tại, nhóm chị T.T.N đã được hoàn toàn bộ số tiền, nhưng điều khiến chị N. cảm thấy không hài lòng là phía làm dịch vụ không hề có động thái chủ động giải quyết vấn đề khi phát sinh.

Nhiều lần chị N. chủ động liên hệ nhưng phía cung cấp dịch vụ vẫn giữ thái độ im lặng ẢNH: NVCC

Thiếu cơ chế kiểm soát giao dịch

Theo chuyên gia truyền thông an ninh mạng Annie Quỳnh Anh (Tech Lady), rủi ro lớn nhất khi thuê dịch vụ camp vé concert là người mua thiếu cơ chế kiểm soát giao dịch. Khi xảy ra tranh chấp, người mua có thể gặp khó khăn trong việc xác minh danh tính bên nhận tiền, yêu cầu hoàn trả hoặc truy tìm đối tượng.

Bên cạnh nguy cơ mất tiền, người mua còn có thể đối mặt với tình trạng nhận mã QR không hợp lệ hoặc một mã vé bị cung cấp cho nhiều người.

Bà Quỳnh Anh chỉ ra, người mua gần như không có cách độc lập để xác minh một mã QR đã được bán cho người khác hay chưa, bởi việc kiểm tra hiệu lực thường phụ thuộc vào hệ thống của ban tổ chức. Vì vậy, một hình ảnh mã QR được gửi đến không đồng nghĩa với việc người mua đã sở hữu một tấm vé hợp lệ và có quyền vào sự kiện.

"Để hạn chế rủi ro, người mua cần kiểm tra điều khoản của chương trình về việc chuyển nhượng, đổi tên và xác minh danh tính khi vào cổng. Nếu ban tổ chức có cơ chế chuyển nhượng chính thức, nên sử dụng đúng quy trình này.

Trong trường hợp vé không được phép chuyển nhượng, người mua có thể bị từ chối vào cổng ngay cả khi mã QR chưa được sử dụng", bà Quỳnh Anh lưu ý.

Một vấn đề khác ít được người mua chú ý là mức độ an toàn của giao dịch. Theo chuyên gia, mức phí hợp lý, những hình ảnh giao vé thành công có nhiều lượt tương tác không phải bằng chứng đủ để khẳng định một dịch vụ đáng tin cậy.

Người mua cần đặc biệt cảnh giác khi bên camp liên tục thúc giục chuyển tiền, yêu cầu thanh toán thêm những khoản phí ngoài thỏa thuận để yêu cầu chuyển tiền lần nữa.

Rủi ro lộ lọt dữ liệu cá nhân

Rủi ro còn mở rộng sang vấn đề liên quan đến dữ liệu cá nhân. Với những chương trình yêu cầu đăng ký vé chính chủ, người mua có thể cần cung cấp thông tin theo quy định của ban tổ chức. Nhưng việc thu thập dữ liệu cần giới hạn ở những thông tin thực sự cần thiết.

"Khi rơi vào tay đối tượng xấu, dữ liệu cá nhân có thể bị lợi dụng cho các kịch bản lừa đảo. Chỉ với những thông tin cơ bản, kẻ gian đã có thể dựng tin nhắn giả danh để chiếm đoạt tiền và thông tin đăng nhập", bà Quỳnh Anh cảnh báo.

Bà Quỳnh Anh (Tech Lady) chia sẻ về công nghệ và an ninh mạng ẢNH: NVCC

Để bảo vệ bản thân, bà Quỳnh Anh khuyến nghị người trẻ ưu tiên mua vé qua ban tổ chức hoặc các đối tác được ủy quyền. Nếu vẫn lựa chọn thuê camp, cần kiểm tra kỹ thông tin bên cung cấp, điều khoản chuyển nhượng vé và thỏa thuận về phí dịch vụ, thời điểm thanh toán, điều kiện hoàn tiền trước khi giao dịch.

Người mua nên lưu giữ tin nhắn trao đổi, biên lai chuyển khoản, thông tin người nhận tiền và các bằng chứng liên quan để trình báo cơ quan công an khi có dấu hiệu bị lừa đảo.