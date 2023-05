Campuchia thông báo cực bất ngờ về vé xem bế mạc SEA Games 32

Trước đó, CAMSOC đã phát hành vé cho các CĐV có thể vào sân ở cả 2 buổi lễ bế mạc và lễ bế mạc. Tuy vậy, do số lượng chỗ ngồi có hạn, không thể đáp ứng nhu cầu của hàng chục nghìn người vào sân dự khán trực tiếp sự kiện bế mạc và để đảm bảo công bằng, CAMSOC đã quyết định thông báo phát hành loại vé mới cho buổi lễ bế mạc diễn ra vào giữa tuần sau.

CAMSOC đưa ra bản thông báo với nội dung: “Để đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự, lễ bế mạc đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 năm 2023 diễn ra vào ngày 17.5.2023 sẽ thay đổi để duy trì chỗ ngồi phù hợp theo số ghế tại SVĐ quốc gia Morodok Techo. CAMSOC, Ủy ban quốc gia đã quyết định in lại vé xem lễ bế mạc chính thức đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 năm 2023 để thay thế loại cũ. Chúng tôi xin được thông báo tới công chúng trong nước và quốc tế”.

Ngoài nội dung thông báo trên, CAMSOC cũng hy vọng nhận được sự ủng hộ, thông cảm từ các CĐV để buổi lễ được diễn ra một cách suôn sẻ.

Bản thông báo của CAMSOC vào ngày 11.5 BTC SEA GAMES 32

Trong lần đầu tiên tổ chức đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á, nước chủ nhà Campuchia đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong mắt bạn bè quốc tế. Đặc biệt, buổi lễ khai mạc diễn ra ngày 5.5 được nhiều nước trong khu vực đánh giá rất cao. Trong ngày 11.5, Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia cũng đã gửi lời cảm ơn đến sự đóng góp của hơn 3.000 nghệ sĩ đã biểu diễn trong lễ khai mạc SEA Games 32.

Buổi lễ khai mạc trên nước Campuchia diễn hoành tráng, nhận được nhiều lời khen từ bạn bè quốc tế NGỌC DƯƠNG

CAMSOC hy vọng rằng, với sự đầu tư cũng như chuẩn bị kỹ lưỡng, buổi lễ bế mạc sẽ diễn ra đặc sắc không kém gì lễ khai mạc. Tuy vậy, theo tiết lộ của Cheychanrith, một nghệ sĩ đã biểu diễn trong lễ khai mạc, quy mô của lễ bế mạc SEA Games 32 sẽ nhỏ hơn so với lễ khai mạc trước đó. Dự kiến sẽ hơn 1.000 nghệ sĩ sẽ tham gia buổi biểu diễn vào ngày 17.5.