Cân bằng cuộc sống: Chìa khóa hạnh phúc cho phụ nữ hiện đại

Video "Balance Your Life" của Dạ Hương truyền tải thông điệp: "Chọn cân bằng mỗi ngày - Chọn chìa khóa hạnh phúc"

Cân bằng cuộc sống được đặt ở đâu trong những lựa chọn của phụ nữ hiện đại?



Cùng sự phát triển của xã hội, quan niệm về hạnh phúc của phụ nữ Việt Nam hiện nay cũng dần trở nên thay đổi. Bằng việc kể 4 câu chuyện của 4 hình mẫu phụ nữ khác nhau: phụ nữ độc lập, phụ nữ chủ động, phụ nữ phát triển và phụ nữ gia đình, video Balance Your Life của Dạ Hương đã khắc họa được những trăn trở, cũng như quan điểm của họ về hạnh phúc và cân bằng cuộc sống.

Có những người lựa chọn tạm gác lại sự cân bằng để đạt được thành công trong sự nghiệp, học tập. Mặt khác cũng có những người chủ động tận hưởng cuộc sống để lấy lại sự cân bằng dù biết không phải lúc nào cũng đạt được mong muốn đó. Mỗi nhóm phụ nữ trong video của Dạ Hương đều lựa chọn những mục tiêu cuộc sống mà họ ưu tiên, tuy nhiên điểm chung của tất cả các nhóm là đều cho rằng: cân bằng cuộc sống là chìa khóa quan trọng giúp họ có được cuộc sống hạnh phúc.

Mỗi người phụ nữ đều có một điểm cân bằng riêng giúp họ cảm thấy hạnh phúc

Với thông điệp "Chọn cân bằng mỗi ngày - Chọn chìa khóa hạnh phúc", video Balance Your Life Dạ Hương không chỉ giúp người xem thấu hiểu những lát cắt trong câu chuyện của phụ nữ hiện đại, mà còn khuyến khích họ dũng cảm theo đuổi lối sống cân bằng, yêu thương và trân trọng bản thân nhiều hơn để hạnh phúc. Không ai có thể đạt được sự cân bằng hoàn hảo trong mọi khía cạnh cuộc sống, nhưng quan trọng là tìm được cách hài hòa để sống hạnh phúc hơn.

Cân bằng và hạnh phúc của phụ nữ Việt Nam thể hiện qua những con số "biết nói"

Bên cạnh việc thể hiện những câu chuyện của phụ nữ thời đại qua bốn nhân vật điển hình, video "Balance Your Life" của Dạ Hương còn đưa ra những con số đáng suy ngẫm. Theo kết quả nghiên cứu từ Dự án Flower do Dạ Hương kết hợp với công ty nghiên cứu NielsenIQ (*) thực hiện đã chỉ ra rằng trong 1000 phụ nữ Việt Nam tham gia khảo sát:

99% phụ nữ cho rằng việc đạt được sự cân bằng trong cuộc sống là điều quan trọng.

Tuy nhiên, chỉ có 50% trong số họ cảm thấy đã thực sự đạt được điều đó.

84% phụ nữ Việt Nam vẫn lạc quan tin rằng mình sẽ đạt được hoặc duy trì một cuộc sống hạnh phúc và cân bằng trong tương lai.

85% phụ nữ Việt Nam cho biết họ đang hướng tới các giá trị nội tại của bản thân, coi trọng việc chăm sóc sức khỏe tinh thần, thể chất và tìm cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân.

Phụ nữ Việt Nam lạc quan về mức độ bản thân sẽ đạt được cân bằng trong tương lai





Dạ Hương truyền cảm hứng lối sống cân bằng tới phụ nữ Việt Nam qua sự kiện "Balance Your Life"



Từ những thông điệp ấn tượng trong video, Dạ Hương tiếp tục truyền cảm hứng cho phụ nữ Việt Nam nhiều thế hệ về lối sống cân bằng qua sự kiện "Balance Your Life" vào ngày 17.10.2027, tại PARC MALL Quận 8 TP.HCM, vào ngày 17.10.2024, trở thành trạm tiếp thêm năng lượng tích cực cho chị em phái đẹp trong dịp 20.10 năm nay.

MC Khánh Vy, hoa hậu Lương Thùy Linh, người mẫu Thúy Hạnh và MC Liêu Hà Trinh là những khách mời truyền cảm hứng về lối sống cân bằng tại sự kiện

"Balance Your Life" đã mở ra một không gian trải nghiệm với nhiều hoạt động thú vị như Triển lãm cân bằng nội tại, Đại lộ cân bằng, Music minishow với sự góp mặt của nhiều khách mời đặc biệt như người mẫu Thúy Hạnh, MC Liêu Hà Trinh, Hoa hậu Lương Thùy Linh và MC Khánh Vy, ca sĩ Lyly, Hứa Kim Tuyền. Mỗi khách mời đều mang đến những chia sẻ chân thực về hành trình tìm kiếm hạnh phúc và cách họ đạt được sự cân bằng trong cuộc sống.

Không dừng lại ở khuôn khổ của một sự kiện, Dạ Hương còn phát động cuộc thi "Balance with me" tới cộng đồng với mong muốn nhắn nhủ phụ nữ hãy biết yêu thương bản thân. Khi bạn cân bằng, bạn không chỉ khỏe mạnh mà còn rạng rỡ hơn mà còn lan tỏa hạnh phúc ấy đến những người xung quanh. Thông tin chi tiết về chiến dịch "Balance Your Life" và cuộc thi bạn đọc xem tại: https://balanceyourlife.dahuong.vn/

(*) Theo kết quả khảo sát do công ty NielsenIQ thực hiện, thời gian thu thập dữ liệu từ ngày 26.8.2024 đến ngày 9.9.2024, với số mẫu nghiên cứu là 1.000. Khu vực khảo sát tại 5 thành phố: TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ. Nhóm đối tượng khảo sát là nữ giới, có độ tuổi từ 18-44, đang sử dụng dung dịch vệ sinh phụ nữ và là người ra quyết định mua sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ cho bản thân.