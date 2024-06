Dạ Hương UniTour 2024 truyền tải thông điệp về lối sống cân bằng tới Gen Z

Đây là hoạt động được Dạ Hương tổ chức thường niên, nằm trong chiến dịch "20 triệu phụ nữ Việt Nam - Phụ khoa đúng cách - Hạnh phúc trọn vẹn" do Vụ sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, Bộ Y Tế và Dạ Hương phát động.

Tiếp nối thành công của Dạ Hương UniTour 2023: Blossom Into Happiness, Dạ Hương tiếp tục triển khai chuỗi hoạt động và sự kiện Dạ Hương UniTour 2024: Balance Your Life dành cho các bạn sinh viên cả nước, bắt đầu từ tháng 06.2024. Hơn cả một sản phẩm chăm sóc sức khỏe thân thuộc của nhiều thế hệ phụ nữ Việt Nam, Dạ Hương còn là người bạn đồng hành cùng các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn nữ trẻ trên hành trình khám phá và học được cách yêu bản thân để sống tự tin, hạnh phúc.

Dạ Hương UniTour 2024 với thông điệp chính là "Balance Your Life" và sự đồng hành đặc biệt từ hai vị khách mời chính: Đại sứ truyền cảm hứng MC Khánh Vy và nhà văn Hoàng Anh Tú (anh Chánh Văn) mong muốn tạo ra không gian giao lưu, chia sẻ cho các bạn sinh viên, từ đó truyền động lực sống cũng như năng lượng tích cực để giúp các bạn tìm được giá trị của bản thân để có thể tỏa sáng rực rỡ trong hành trình trưởng thành của mình.

Gen Z đón nhận thông điệp tích cực về lối sống cân bằng từ Workshop "Balance Your Life"

Một trong những hoạt động chính và nổi bật nhất của Dạ Hương UniTour 2024 là chuỗi Workshop "Balance Your Life" với sự đồng hành của MC trẻ Khánh Vy (Đại sứ truyền cảm hứng) và nhà văn Hoàng Anh Tú (anh Chánh Văn), với mong muốn truyền tải thông điệp: Sự cân bằng chính là chìa khóa giúp phụ nữ mở ra cánh cửa hạnh phúc, và cân bằng cuộc sống không chỉ gói gọn giữa công việc và những lát cắt của đời sống cá nhân, quan trọng hơn cả là phải có cả sự cân bằng từ bên trong.

Mỗi workshop tại một điểm trường tập trung chia sẻ về một chủ đề nhằm giúp các bạn sinh viên nâng cao kiến thức, kỹ năng và truyền cảm hứng về lối sống cân bằng: Chủ đề "Daily Fresh Routine" - Học cách sống cân bằng từ việc chăm sóc bản thân mỗi ngày; chủ đề "Balance Your Mind" - Học cách cân bằng tâm trí hay "A Balanced Life: The Key to Happiness" - Hiểu được mối quan hệ giữa hạnh phúc và sự cân bằng.

Với sự dẫn dắt của hai khách mời, nhiều bạn sinh viên đã sẵn sàng mở lòng để chia sẻ những vướng mắc, áp lực trong cuộc sống cũng như học tập khiến bản thân rơi vào trạng thái mất cân bằng, tạo ra không gian chia sẻ gần gũi giúp người tham gia workshop có cơ hội lắng nghe và được lắng nghe nhiều hơn, từ đó tìm được giải pháp gỡ rối cho các vấn đề.

Ngoài hoạt động Workshop "Balance Your Life", các bạn trẻ còn được tham gia trải nghiệm đa dạng hoạt động và cơ hội nhận nhiều phần quà hấp dẫn trong chương trình Dạ Hương UniTour 2024. Hàng loạt các sân chơi với chủ đề cân bằng, thể hiện chất riêng dành cho sinh viên như Trò chơi tương tác trên màn hình cảm ứng "Balance Your Life", Minigame CapCut "Chọn cân bằng - Chọn Daily Fresh" hay chụp ảnh check - in lấy ngay tại photobooth.

"Dạ Hương UniTour là hoạt động mang lại những kết quả tích cực trong việc hỗ trợ các bạn chăm sóc sức khỏe tinh thần, trao đổi với các bạn nhiều chủ đề liên quan tới Gen Z, đến đời sống tinh thần trong giai đoạn hiện nay; đồng hành cùng nhà trường trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần cho sinh viên", đại diện trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng cho biết thêm.

Với những thành công đạt được từ ba điểm trường: Trường CĐ Sư Phạm TW Hà Nội; Cao Đẳng CTIM Hồ Chí Minh; Đại học Sư phạm Đà Nẵng, Dạ Hương tin rằng hành trình đồng hành cùng sinh viên Việt Nam trong chuỗi hoạt động và sự kiện "Dạ Hương UniTour 2024: Balance Your Life" sẽ truyền tải những năng lượng, nguồn cảm hứng tích cực về lối sống cân bằng cho thế hệ trẻ.

Trong thời gian tới, Dạ Hương UniTour 2024 sẽ còn tiếp tục tại nhiều điểm trường khác trên cả nước, ghi thêm nhiều dấu mốc đáng nhớ trong hành trình thực hiện Đề án chiến lược quốc gia "20 triệu phụ nữ Việt Nam - Phụ khoa đúng cách - Hạnh phúc trọn vẹn" do Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, Bộ Y tế và nhãn hàng Dạ Hương, Công ty Dược phẩm Hoa Linh phát động.