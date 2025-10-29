Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Cần bao nhiêu cổng USB trên máy tính xách tay?

Kiến Văn
Kiến Văn
29/10/2025 14:22 GMT+7

Máy tính xách tay đã trở nên mỏng và nhẹ hơn, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc số lượng cổng kết nối như USB bị giảm đi đáng kể.

Trước đây, người dùng có thể dễ dàng kết nối chuột, ổ đĩa flash và máy in cùng lúc, nhưng nhiều máy tính xách tay gần đây chỉ trang bị hai cổng USB. Các nhà sản xuất khuyến khích người dùng sử dụng dongle, hub hoặc kết nối Bluetooth để thích nghi với sự thiếu hụt này. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: Chúng ta thực sự cần bao nhiêu cổng USB?

Cần bao nhiêu cổng USB trên máy tính xách tay là đủ? - Ảnh 1.

Cổng USB vẫn đóng vai trò quan trọng trong máy tính xách tay

ẢNH: PCWORLD

Câu trả lời không đơn giản, vì nó phụ thuộc vào nhu cầu và cách làm việc của mỗi người. Một nhà văn chủ yếu làm việc trên đám mây có thể chỉ cần hai cổng: một để sạc và một để kết nối ổ đĩa ngoài. Ngược lại, một biên tập viên video sẽ cần nhiều cổng hơn để kết nối máy quay, ổ đĩa và các thiết bị ngoại vi khác. Ngay cả sinh viên cũng có thể cần thêm cổng để sạc thiết bị trong khi sử dụng ổ đĩa flash.

Theo các chuyên gia, một chiếc máy tính xách tay lý tưởng nên có từ ba đến bốn cổng USB, bao gồm ít nhất một cổng USB-A cho các thiết bị cũ như ổ đĩa flash, bàn phím và chuột. Nếu cổng USB-C hỗ trợ chuẩn 3.2, người dùng sẽ được hưởng tốc độ truyền dữ liệu nhanh hơn và khả năng cấp nguồn.

Bên cạnh đó, cổng USB-C ngày càng trở nên phổ biến giúp việc sạc, truyền dữ liệu và xuất hình ảnh diễn ra đồng thời. Nếu máy tính xách tay hỗ trợ Thunderbolt 4 hoặc USB4 sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn nữa.

Ngoài các cổng USB, người dùng cũng nên xem xét các kết nối khác như giắc cắm âm thanh cho tai nghe có dây và cổng Ethernet RJ-45 để đảm bảo kết nối internet ổn định. Mặc dù nhiều máy tính xách tay hiện nay đã loại bỏ cổng Ethernet để giảm kích thước, nhưng kết nối có dây vẫn mang lại tốc độ nhanh và ổn định hơn cho các tác vụ như phát trực tuyến hay tải xuống tệp lớn.

Cần bao nhiêu cổng USB trên máy tính xách tay là đủ? - Ảnh 2.

Người dùng có thể mở rộng cổng cho máy tính xách tay thông qua các hub hoặc docking station

ẢNH: SLASHGEAR

Giải pháp nào để mở rộng cổng USB cho máy tính xách tay

Nếu đang sử dụng một chiếc máy tính xách tay cũ với số lượng cổng hạn chế, một hub hoặc docking station có thể là giải pháp hữu hiệu. Một hub USB-A có nguồn điện sẽ giúp cung cấp đủ năng lượng cho nhiều thiết bị ngoại vi cùng lúc. Nếu máy tính xách tay có cổng USB-C, hãy cân nhắc nâng cấp lên đế cắm USB-C hoặc Thunderbolt để mở rộng khả năng kết nối.

Cuối cùng, các bộ chuyển đổi như HDMI sang VGA hay USB sang Ethernet cũng có thể giúp mở rộng chức năng mà không tốn kém nhiều. Tuy nhiên, hãy tránh việc sử dụng quá nhiều bộ chuyển đổi cùng lúc để tránh tình trạng suy giảm tín hiệu và kết nối không ổn định.

Tóm lại, việc lựa chọn số lượng và loại cổng USB phù hợp với nhu cầu sử dụng là quan trọng, giúp người dùng tối ưu hóa hiệu suất làm việc trên máy tính xách tay của mình.

Tin liên quan

Châu Âu muốn pin máy tính xách tay dễ thay thế

Châu Âu muốn pin máy tính xách tay dễ thay thế

Có một điều mà người dùng ít chú ý trong những năm gần đây là việc các nhà sản xuất máy tính xách tay đặt pin bên trong khung máy thay vì bên ngoài như trước.

Khám phá thêm chủ đề

máy tính xách tay Usb cổng kết nối kinh nghiệm mua sắm Thiết bị ngoại vi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận