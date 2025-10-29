Cần bao nhiêu cổng USB trên máy tính xách tay?

Trước đây, người dùng có thể dễ dàng kết nối chuột, ổ đĩa flash và máy in cùng lúc, nhưng nhiều máy tính xách tay gần đây chỉ trang bị hai cổng USB. Các nhà sản xuất khuyến khích người dùng sử dụng dongle, hub hoặc kết nối Bluetooth để thích nghi với sự thiếu hụt này. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: Chúng ta thực sự cần bao nhiêu cổng USB?

Cổng USB vẫn đóng vai trò quan trọng trong máy tính xách tay ẢNH: PCWORLD

Câu trả lời không đơn giản, vì nó phụ thuộc vào nhu cầu và cách làm việc của mỗi người. Một nhà văn chủ yếu làm việc trên đám mây có thể chỉ cần hai cổng: một để sạc và một để kết nối ổ đĩa ngoài. Ngược lại, một biên tập viên video sẽ cần nhiều cổng hơn để kết nối máy quay, ổ đĩa và các thiết bị ngoại vi khác. Ngay cả sinh viên cũng có thể cần thêm cổng để sạc thiết bị trong khi sử dụng ổ đĩa flash.

Theo các chuyên gia, một chiếc máy tính xách tay lý tưởng nên có từ ba đến bốn cổng USB, bao gồm ít nhất một cổng USB-A cho các thiết bị cũ như ổ đĩa flash, bàn phím và chuột. Nếu cổng USB-C hỗ trợ chuẩn 3.2, người dùng sẽ được hưởng tốc độ truyền dữ liệu nhanh hơn và khả năng cấp nguồn.

Bên cạnh đó, cổng USB-C ngày càng trở nên phổ biến giúp việc sạc, truyền dữ liệu và xuất hình ảnh diễn ra đồng thời. Nếu máy tính xách tay hỗ trợ Thunderbolt 4 hoặc USB4 sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn nữa.

Ngoài các cổng USB, người dùng cũng nên xem xét các kết nối khác như giắc cắm âm thanh cho tai nghe có dây và cổng Ethernet RJ-45 để đảm bảo kết nối internet ổn định. Mặc dù nhiều máy tính xách tay hiện nay đã loại bỏ cổng Ethernet để giảm kích thước, nhưng kết nối có dây vẫn mang lại tốc độ nhanh và ổn định hơn cho các tác vụ như phát trực tuyến hay tải xuống tệp lớn.

Người dùng có thể mở rộng cổng cho máy tính xách tay thông qua các hub hoặc docking station ẢNH: SLASHGEAR

Giải pháp nào để mở rộng cổng USB cho máy tính xách tay

Nếu đang sử dụng một chiếc máy tính xách tay cũ với số lượng cổng hạn chế, một hub hoặc docking station có thể là giải pháp hữu hiệu. Một hub USB-A có nguồn điện sẽ giúp cung cấp đủ năng lượng cho nhiều thiết bị ngoại vi cùng lúc. Nếu máy tính xách tay có cổng USB-C, hãy cân nhắc nâng cấp lên đế cắm USB-C hoặc Thunderbolt để mở rộng khả năng kết nối.

Cuối cùng, các bộ chuyển đổi như HDMI sang VGA hay USB sang Ethernet cũng có thể giúp mở rộng chức năng mà không tốn kém nhiều. Tuy nhiên, hãy tránh việc sử dụng quá nhiều bộ chuyển đổi cùng lúc để tránh tình trạng suy giảm tín hiệu và kết nối không ổn định.

Tóm lại, việc lựa chọn số lượng và loại cổng USB phù hợp với nhu cầu sử dụng là quan trọng, giúp người dùng tối ưu hóa hiệu suất làm việc trên máy tính xách tay của mình.