Sở NN-MT tỉnh Gia Lai vừa báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra, xử lý các vụ phá rừng tại 2 xã Ia Pia và Ia Mơ. Qua kiểm tra hiện trường ở xã Ia Mơ, lực lượng chức năng phát hiện 538 cây rừng bị chặt hạ, chỉ còn trơ gốc. Tại xã Ia Pia, 8,89 ha rừng sản xuất bị phá trái phép.

Vụ việc ở Ia Mơ được phát hiện từ một cuộc kiểm tra trên đường. Lực lượng công an chặn chiếc xe tải chở khoảng 10 - 12 tấn gỗ, củi không rõ nguồn gốc trên tỉnh lộ 675, đoạn từ xã Ia Mơ đi xã Ia Pia. Hai nghi phạm khai nhận thuê người vào khai thác rồi bán ra ngoài làm củi.

Điều đáng suy nghĩ là những khu vực xảy ra phá rừng đều có các đầu mối quản lý cụ thể, từ trạm bảo vệ rừng, Ban Quản lý rừng phòng hộ đến UBND xã. Thế nhưng, hàng trăm cây rừng bị đốn hạ, diện tích rừng sản xuất bị phá trong khi việc phát hiện, ngăn chặn không diễn ra từ sớm. Đây là vấn đề cần được làm rõ trong công tác quản lý, bảo vệ rừng tại cơ sở.

Thiệt hại không đơn thuần nằm ở số lượng gỗ, củi bị đưa ra ngoài. Những cây dầu, cà chít, kơ nia... bị đốn hạ là một phần của hệ sinh thái rừng tự nhiên, nơi giữ đất, giữ nước và duy trì môi trường sống cho nhiều loài sinh vật. Một cây rừng có thể bị hạ chỉ trong vài phút, nhưng để phục hồi cần nhiều năm, thậm chí hàng chục năm.

Khởi tố vụ án, xử lý người vi phạm là cần thiết. Tuy nhiên, đó mới là phần xử lý sau khi rừng đã bị tàn phá. Điều cần thiết hơn là phải ngăn chặn vi phạm ngay từ đầu.

Một câu hỏi cần được các cơ quan chức năng làm rõ: Vì sao xe tải có thể chở hàng chục tấn gỗ, củi khai thác từ rừng ra ngoài mà không bị phát hiện, ngăn chặn kịp thời? Trách nhiệm của chủ rừng và các đơn vị được giao bảo vệ rừng đến đâu?

Không thể để tình trạng rừng bị phá rồi mới tổ chức kiểm tra, xử lý. Bởi khi cây đã bị đốn hạ, rừng đã bị tổn thương. Muốn bảo vệ rừng bền vững, phải giữ rừng từ gốc, từ trách nhiệm của từng đơn vị và từng người được giao quản lý.