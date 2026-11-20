Gần 700 cây thông bị hạ, 150 cây bị 'bức tử'

Chỉ trong hơn một tháng, cơ quan chứng năng liên tiếp ghi nhận những vụ phá rừng ở Gia Lai với quy mô lớn. Mỗi vụ là một hiện trường ngổn ngang gốc cây còn nhựa tươi. Ba địa bàn có rừng bị phá được ghi nhận gần đây là xã Ayun ở phía đông và hai xã vùng biên giới Ia Mơ, Ia Pia ở phía tây nam. Điều đáng nói là những cánh rừng này đều có người, có đơn vị được giao quản lý.

Theo đó, trong quá trình tuần tra tại khoảnh 5, Tiểu khu 438 vào ngày 16.10, ông Nguyễn Văn Hùng, Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng số 5, cùng lực lượng chức năng phát hiện hiện trường rừng thông bị chặt hạ trái phép. Vụ việc phá rừng này đã được báo lên cấp trên và qua kiểm tra ban đầu ghi nhận khoảng 300 cây thông bị chặt.

Đến nay, cơ quan chức năng qua kiểm đếm chính xác đã xác định 693 cây thông chỉ còn lại gốc. Phần thân đã bị vận chuyển khỏi hiện trường. Đây là rừng trồng từ năm 1998 với mục đích phòng hộ, do Trạm bảo vệ rừng số 5 thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai quản lý.

Nhiều gốc cây lớn có đường kính khoảng 50 - 70cm bị chặt hạ ẢNH: TRẦN HIẾU

Mới đây, ngày 17.11, lực lượng chức năng kiểm tra tại Tiểu khu 437, thuộc địa giới làng Đê Bơ Tơk, xã Ayun, đã phát hiện 35 cây thông bị cưa hạ. Hơn 150 cây khác bị cạo sạch vỏ quanh thân. Lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai nhận định thủ đoạn này có thể nhằm làm cây chết dần để lấn chiếm đất sản xuất. Khu rừng thông nằm trơ trọi trên đỉnh đồi, xung quanh là rừng keo của người dân. Cạo vỏ quanh thân cây (ken cây) là cách làm âm thầm hơn cưa hạ. Cây không đổ ngay nên khó bị phát hiện, nhưng sau vài tháng sẽ chết hẳn.

Rừng biên giới thành "điểm nóng"

Ở phía tây nam, vùng rừng ở hai xã Ia Mơ và Ia Pia cũng bị xâm hại. Cuối tháng 10, qua kiểm tra hiện trường ngày 26 và 27.10, cơ quan chức năng ghi nhận 538 cây rừng tự nhiên bị chặt hạ tại 7 vị trí thuộc 2 tiểu khu 1003 và 998 của xã Ia Mơ. Các loài cây bị hạ gồm dầu, cà chít, kơ nia, chiêu liêu, cám, trâm, phượng rừng, thầu tấu.

Tại xã Ia Pia, cơ quan chức năng xác định 8,8 ha rừng sản xuất bị phá trái phép ở các tiểu khu 948 và 949. Trước đó, ngày 15.10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự Đinh Thanh Dũng (38 tuổi) và Trần Văn Được (32 tuổi, cùng ở tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản. Tang vật là chiếc ô tô chở gỗ bị bắt giữ trên đường tỉnh 675, hướng từ xã Ia Mơ về xã Ia Pia.

Một khoảnh rừng thông ở xã Ayun bị lâm tặc chặt hạ trái phép ẢNH: TRẦN HIẾU

Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Prông đã khởi tố vụ án về tội "hủy hoại rừng", trưng cầu giám định thiệt hại rồi chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai để điều tra tiếp. UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và địa phương xử lý nghiêm các vụ việc này.

Nhiều gốc cây thông bị cạo vỏ, có nguy cơ chờ chết ẢNH: TRẦN HIẾU

Liên quan đến vụ việc phá rừng thông ở xã Ayun, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai, ông Nguyễn Văn Hoan cho biết: "Hiện vụ việc đang trong quá trình kiểm tra, xác minh, xác định tính chất mức độ vụ vi phạm và trách nhiệm cụ thể của tổ chức, cá nhân có liên quan. Sau khi có kết quả điều tra, xác minh, làm rõ trách nhiệm, Sở sẽ xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, tập thể, cá nhân có liên quan theo đúng quy định".