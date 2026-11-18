Sáng 18.11, tại xã Bàu Cạn, tỉnh Gia Lai, Công ty CP điện gió Tây Hồ Bàu Cạn và Công ty CP năng lượng mặt trời Bàu Cạn tổ chức khởi công Nhà máy điện gió Tây Hồ - Chư Prông (công suất 49,5 MW) và Nhà máy điện mặt trời nổi Bàu Cạn (công suất 35 MW).

Hai dự án có tổng vốn đầu tư hơn 2.181 tỉ đồng. Khi đi vào vận hành dự kiến năm 2028, các nhà máy sẽ cung cấp gần 170 triệu kWh điện sạch mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia. Đây cũng là hướng khai thác kết hợp tiềm năng điện gió và điện mặt trời, góp phần mở rộng nguồn năng lượng tái tạo tại địa phương.

Trong đó, Nhà máy điện gió Tây Hồ - Chư Prông có tổng mức đầu tư hơn 1.569 tỉ đồng, triển khai trên địa bàn xã Bàu Cạn và xã Gào, với tổng diện tích đất sử dụng 29,12 ha. Nhà máy có công suất 49,5 MW, dự kiến cung cấp hơn 110,16 triệu kWh điện mỗi năm khi đi vào hoạt động.

Nhà máy điện mặt trời nổi Bàu Cạn có tổng vốn đầu tư hơn 612 tỉ đồng, công suất 35 MW. Điểm đáng chú ý của dự án là tận dụng khoảng 47 ha mặt nước hồ Bàu Cạn để lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời, dự kiến cung cấp khoảng 59 triệu kWh điện mỗi năm.

Hai nhà máy điện gió và điện mặt trời nổi tại Gia Lai có tổng vốn đầu tư hơn 2.181 tỉ đồng được khởi công ẢNH: TRẦN HIẾU

Bà Nguyễn Thị Sen, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kinh doanh và Phát triển Miền núi Gia Lai, chủ đầu tư hai dự án, cho biết việc triển khai đồng thời hai loại hình năng lượng tái tạo là cách tiếp cận nhằm khai thác đa dạng nguồn tài nguyên tự nhiên, sử dụng hiệu quả không gian đầu tư và tối ưu hóa hạ tầng phục vụ phát triển năng lượng tại khu vực. Đây còn là cơ hội chuyển hóa tiềm năng thiên nhiên thành giá trị kinh tế, tạo dựng lợi thế cạnh tranh và mở rộng không gian phát triển trong tương lai.

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh việc khởi công hai dự án không chỉ đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư sang triển khai xây dựng mà còn có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển của địa phương.

Khi đi vào hoạt động, các nhà máy sẽ góp phần bổ sung nguồn điện sạch, tăng giá trị sản xuất công nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng GRDP, tăng thu ngân sách và tạo việc làm cho lao động địa phương.