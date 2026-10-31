Gia Lai giảm phát thải 10,2 triệu tấn CO₂ mỗi năm từ năng lượng tái tạo

Ngày 31.10, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã phê duyệt đề án tổng thể phát triển thị trường tín chỉ carbon.

Trong đó xác định năng lượng tái tạo là một trong những lĩnh vực có tiềm năng lớn để giảm phát thải khí nhà kính, hình thành nguồn cung tín chỉ carbon.

Toàn tỉnh Gia Lai có 29 nhà máy, với tổng công suất 1.264 MW, đã triển khai và bán được tín chỉ carbon ẢNH: TRANG ANH

Theo đề án, Gia Lai hiện có 85 dự án năng lượng tái tạo đã đi vào vận hành phát điện, với tổng công suất 4.167 MW. Năm 2025, các nhà máy này sản xuất và cung cấp cho hệ thống điện quốc gia khoảng 15.479 triệu kWh, góp phần giảm phát thải khí nhà kính khoảng 10,2 triệu tấn CO₂/năm.

Tuy nhiên, việc khai thác giá trị từ tín chỉ carbon trong lĩnh vực này chưa tương xứng với tiềm năng. Qua rà soát, toàn tỉnh mới có 29/85 nhà máy, với tổng công suất 1.264 MW, đã triển khai và bán được tín chỉ carbon, tương đương khoảng 30,33% tổng công suất năng lượng tái tạo đang vận hành.

Đề án xác định Gia Lai có nhiều lợi thế về điều kiện tự nhiên để mở rộng các dự án năng lượng sạch. Theo quy hoạch được duyệt, đến năm 2030, tỉnh dự kiến có 45 dự án điện gió với tổng công suất 3.285 MW, sản lượng khoảng 9,92 triệu MWh/năm. Lĩnh vực điện mặt trời dự kiến có 24 dự án, tổng công suất 1.530 MW, sản lượng khoảng 2,5 triệu MWh/năm.

Đối với thủy điện, tỉnh dự kiến có 47 dự án với tổng công suất 578 MW, sản lượng khoảng 1,7 triệu MWh/năm. Ngoài ra, nguồn phụ phẩm nông nghiệp như cà phê, mía, sắn, trấu, rơm rạ và phụ phẩm lâm nghiệp tạo điều kiện phát triển 2 dự án điện sinh khối công suất 52 MW. Lĩnh vực điện rác cũng được quy hoạch 3 dự án với tổng công suất 45 MW.

Gia Lai có lợi thế lớn về tài nguyên rừng với hơn 1,03 triệu ha rừng ẢNH: ĐỨC NHẬT

Bên cạnh năng lượng, Gia Lai còn có lợi thế lớn về tài nguyên rừng với hơn 1,03 triệu ha rừng và diện tích đã trồng cây rừng, trong đó hơn 692.000 ha là rừng tự nhiên. Đây là nguồn tài nguyên quan trọng để phát triển các dự án bảo vệ rừng, giảm phát thải từ mất rừng và suy thoái rừng.

Ở khu vực ven biển, tỉnh có khoảng 99,5 ha rừng ngập mặn, 152,35 ha rạn san hô và 200 ha thảm cỏ biển, mở ra tiềm năng phát triển tín chỉ carbon xanh. Trong lĩnh vực chăn nuôi, toàn tỉnh hiện có khoảng 56.180 công trình khí sinh học (hầm biogas), xử lý khoảng 1.000 tấn phân mỗi ngày. Việc thu hồi khí mê-tan từ chất thải chăn nuôi, tận dụng biogas phát điện cũng góp phần giảm phát thải khí nhà kính.

Đề án đặt mục tiêu từng bước hình thành thị trường tín chỉ carbon minh bạch, phù hợp với lộ trình quốc gia, tạo thêm nguồn lực tài chính cho hoạt động bảo vệ môi trường, chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế bền vững.