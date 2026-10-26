Nuôi ốc bươu bằng thảo dược, thu 500 - 600 triệu đồng mỗi năm

Lai tạo giống ốc bươu phù hợp địa phương

Ông Thái Thanh Trí (46 tuổi, ở thôn Đại Thuận, xã Phù Mỹ Nam, Gia Lai) đã phát triển mô hình nuôi ốc bươu bằng thảo dược trên diện tích 2 ha. Từ những con ốc bươu đen tự nhiên, ông mày mò lai tạo với giống ốc Thái Lan, cung cấp con giống và ốc thương phẩm ra thị trường.

Bỏ công việc lái xe ở công trường với thu nhập ổn định, ông Trí về quê đào ao nuôi ốc bươu bằng thảo dược, thu lợi nhuận 500 - 600 triệu đồng mỗi năm ẢNH: ĐỨC NHẬT

Sinh ra và lớn lên ở Đại Thuận, sau khi học xong THPT, ông Trí làm nhiều công việc khác nhau trước khi trở thành tài xế xe tải phục vụ các công trình xây dựng đường bộ.

Năm 2019, ông quyết định nghỉ việc, trở về quê gắn bó với mảnh vườn của gia đình, vừa phát triển kinh tế tại quê nhà vừa có điều kiện chăm sóc cha mẹ.

Những ngày đầu khởi nghiệp, do chưa có kinh nghiệm, ông tự tìm tòi, học hỏi từ thực tế. Ông bắt ốc bươu đen tự nhiên ở các sông, suối trong vùng về nuôi và nhân giống. Tuy nhiên, sau một thời gian, ông nhận thấy giống ốc bản địa sinh trưởng chậm, hiệu quả kinh tế chưa cao.

Ông Trí sử dụng hoa đu đủ đực, lá ngải cứu, đinh lăng và lạc tiên làm thức ăn cho ốc bươu ẢNH: ĐỨC NHẬT

Từ đó, ông thử nghiệm lai tạo ốc bươu đen bản địa với giống ốc Thái Lan có kích thước lớn hơn. Qua quá trình chọn lọc, ông tạo được đàn ốc lai có vóc dáng lớn, thích nghi với điều kiện môi trường và khí hậu địa phương.

Theo ông Trí, ốc khá nhạy cảm với môi trường sống nên nguồn nước phải được kiểm soát thường xuyên. Ao nuôi cần duy trì độ sâu từ 1 - 1,4 m, thay nước định kỳ để bảo đảm điều kiện sinh trưởng, hạn chế dịch bệnh.

Sau khoảng 1 năm nuôi, ốc bươu đạt trọng lượng khoảng 10 con/kg ẢNH: ĐỨC NHẬT

Thất bại vì nguồn thức ăn

Quá trình nuôi ốc của ông Trí từng trải qua một lần thất bại nặng nề. Năm 2022, nhằm tiết kiệm chi phí, ông sử dụng vỏ dưa hấu làm thức ăn cho đàn ốc.

Theo ông Trí, do không kiểm soát được nguy cơ tồn dư hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật trong nguồn thức ăn, đàn ốc chết hàng loạt.

Đợt này, ông mất 4 tấn ốc, thiệt hại khoảng 500 triệu đồng. Sau sự cố, ông rút kinh nghiệm, chú trọng kiểm soát nguồn thức ăn, không sử dụng rau củ, thực phẩm không bảo đảm an toàn cho đàn ốc.

Theo ông Trí, ốc bươu nuôi bằng thảo dược có thịt ngon hơn, được người tiêu dùng ưa chuộng hơn ốc nuôi bằng bèo và lá mì ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trong quá trình chăm sóc, ông nhận thấy ốc phát triển tốt khi ăn các loại lá, thảo dược như đinh lăng, ngải cứu, lạc tiên, hoa đu đủ đực và một số loại bèo. Sau thời gian thử nghiệm, thấy ốc sinh trưởng tốt, chất lượng thịt được đánh giá ngon hơn, ông chuyển sang sử dụng các loại nguyên liệu này làm thức ăn hằng ngày.

Để chủ động nguồn cung, ông dành khoảng 2 sào đất của gia đình trồng thảo dược, đồng thời liên kết với các hộ dân khác để thu mua nguyên liệu phục vụ chăn nuôi.

Theo ông Trí, nuôi ốc đòi hỏi sự tỉ mỉ trong từng khâu, từ lựa chọn, luân phiên các loại thức ăn đến quản lý chất lượng nước. Ao nuôi phải được giữ sạch, thay nước thường xuyên, tránh để các chất gây hại tích tụ, ảnh hưởng đến sức khỏe của ốc.

Liên kết với 16 hộ dân

Hiện trang trại của ông Trí rộng khoảng 2 ha. Mỗi năm, cơ sở cung cấp khoảng 300.000 con giống với giá 1.000 đồng/con và 4 - 5 tấn ốc thương phẩm, giá bán từ 100.000 - 150.000 đồng/kg. Tổng lợi nhuận từ mô hình đạt khoảng 500 - 600 triệu đồng mỗi năm.

Mỗi năm, trang trại của ông Trí cung cấp khoảng 300.000 con ốc giống ra thị trường ẢNH: ĐỨC NHẬT

Không chỉ phát triển sản xuất tại gia đình, ông Trí còn liên kết với 16 hộ dân trong vùng để chia sẻ kinh nghiệm, cung cấp con giống và hướng dẫn kỹ thuật nuôi. Qua đó, các hộ có thêm điều kiện tiếp cận mô hình, từng bước nâng cao thu nhập và ổn định đầu ra sản phẩm.

Thời gian tới, ông dự định tiếp tục mở rộng quy mô, phát triển mô hình theo hướng nông nghiệp xanh, chú trọng sử dụng thức ăn thảo dược và nâng cao chất lượng ốc thương phẩm, hướng đến xây dựng thương hiệu ốc đặc sản địa phương.

Với diện tích khoảng 2 ha, mô hình nuôi ốc bươu bằng thảo dược mang lại cho ông Trí lợi nhuận khoảng 500 - 600 triệu đồng mỗi năm ẢNH: ĐỨC NHẬT

Với những nỗ lực trong phát triển sản xuất và hỗ trợ các hộ dân cùng vươn lên, ông Trí nhiều lần được các cấp, ngành tặng bằng khen, giấy khen. Mới đây, ông được Hội Nông dân tỉnh Gia Lai tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 - 2026.

Mô hình nuôi ốc bươu đen bằng thảo dược của ông cũng đạt giải nhì tại cuộc thi “Nông dân khởi nghiệp sáng tạo” tỉnh Gia Lai năm 2026 do Hội Nông dân tỉnh tổ chức.