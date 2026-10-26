Vụ bố trí 5 hiệu trưởng làm giáo viên: Tỉnh Gia Lai chỉ ra thiếu sót

Ngày 26.10, Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai cho biết đã đề nghị UBND phường Quy Nhơn Nam rà soát, điều chỉnh phương án bố trí nhân sự tại các trường học sau sắp xếp. Trong đó, địa phương cần bố trí 3 nguyên hiệu trưởng làm phó hiệu trưởng theo định hướng của UBND tỉnh, trừ trường hợp có đơn tự nguyện xin thôi giữ chức vụ quản lý.

Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai đã có kết quả kiểm tra việc bố trí 5 hiệu trưởng làm giáo viên sau sắp xếp trường lớp tại phường Quy Nhơn Nam ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo kết quả kiểm tra của Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai, sau khi sáp nhập 13 trường còn 6 trường, công tác sắp xếp, bố trí nhân sự tại các cơ sở giáo dục ở phường Quy Nhơn Nam có một số hạn chế, thiếu sót.

Cụ thể, 5 hiệu trưởng trước khi sắp xếp không được bố trí làm phó hiệu trưởng tại các trường mới mà chuyển sang làm giáo viên, chưa phù hợp với định hướng của UBND tỉnh.

Các trường hợp này gồm bà M.H.T.Q, nguyên Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ; bà C.T.H.N, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung; bà N.T.T.H, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây; ông N.A.V, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Huệ và bà H.T.H.T, nguyên Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Đồng.

Đề nghị bố trí 3 nguyên hiệu trưởng làm phó hiệu trưởng

Theo Sở GD-ĐT, UBND phường Quy Nhơn Nam đã căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm viên chức quản lý theo Nghị định số 259/2026/NĐ-CP để không bố trí những trường hợp trên làm phó hiệu trưởng. Tuy nhiên, cách xử lý này chưa phù hợp với định hướng tại Công văn số 10275/UBND-NC của UBND tỉnh, trong đó hướng dẫn hiệu trưởng không được bổ nhiệm làm hiệu trưởng trường mới có thể được bố trí làm phó hiệu trưởng tại cơ sở giáo dục sau sắp xếp.

Qua kiểm tra, Sở GD-ĐT đề nghị địa phương rà soát, điều chỉnh phương án nhân sự, bố trí bà M.H.T.Q, bà C.T.H.N và bà N.T.T.H giữ chức vụ phó hiệu trưởng tại các trường sau sắp xếp, trừ trường hợp có đơn tự nguyện xin thôi giữ chức vụ quản lý.

Đối với 2 trường hợp còn lại, UBND phường Quy Nhơn Nam đã làm việc trực tiếp với bà H.T.H.T và ông N.A.V. Cả hai đều bày tỏ nguyện vọng không giữ chức vụ phó hiệu trưởng tại trường sau sắp xếp mà chuyển sang làm giáo viên.

Ngoài việc bố trí cán bộ quản lý, Sở GD-ĐT cũng phát hiện thiếu sót trong sắp xếp nhân viên kế toán. Theo quy định, mỗi cơ sở giáo dục mới sau sáp nhập được bố trí 1 nhân viên kế toán. Tuy nhiên, Trường tiểu học Kim Đồng và Trường tiểu học Ngô Mây đều được bố trí 2 kế toán.

Sở GD-ĐT đề nghị UBND phường Quy Nhơn Nam tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan ẢNH: TRANG ANH

Đến ngày 24.10, UBND phường Quy Nhơn Nam đã ban hành các quyết định điều chỉnh, bố trí mỗi trường 1 nhân viên kế toán. Hai nhân viên còn lại được phân công thực hiện nhiệm vụ tư vấn học sinh tại các trường tương ứng.

Yêu cầu báo cáo kết quả trước ngày 31.10

Từ những hạn chế, thiếu sót nêu trên, Sở GD-ĐT đề nghị UBND phường Quy Nhơn Nam tổ chức kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan trong công tác tham mưu và tổ chức thực hiện việc sắp xếp, bố trí cán bộ quản lý, nhân viên kế toán.

Trường hợp phát hiện cá nhân vi phạm, địa phương phải xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét trách nhiệm.

Sở GD-ĐT cũng yêu cầu UBND phường Quy Nhơn Nam thông tin, trả lời kết quả giải quyết các phản ánh, kiến nghị theo quy định; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh thông qua Sở GD-ĐT và Sở Nội vụ trước ngày 31.10.2026.

Trước đó, cuối tháng 9, nhiều đơn kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác sắp xếp, bố trí nhân sự tại các cơ sở giáo dục ở phường Quy Nhơn Nam được gửi đến cơ quan chức năng. Sau khi tiếp nhận, Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai tiến hành kiểm tra, xác minh các nội dung liên quan.