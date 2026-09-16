Một cá nhân bị phạt 400 triệu đồng vì phá rừng tự nhiên

Ngày 16.9, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông L.Đ.P (67 tuổi, ở thôn Phú Gia, xã Xuân An) về hành vi phá rừng.



Theo quyết định, ông P. đã phá hơn 4.800 m² rừng tự nhiên thường xanh nghèo, chức năng sản xuất tại lô 9a, khoảnh 3, tiểu khu 245, xã Xuân An.

Với hành vi phá rừng, ông P. bị xử phạt 400 triệu đồng. Cơ quan chức năng cũng tịch thu các phương tiện, công cụ liên quan gồm 1 máy cưa xăng cầm tay có lam xích dài 40 cm và 1 cái rựa.

Ngoài việc nộp phạt, ông P. buộc phải trồng lại rừng trên diện tích vi phạm hơn 4.800 m² bằng các loài cây muồng đen, sao xanh tại khu vực trên. Việc trồng lại rừng phải được thực hiện trong vụ trồng rừng kế tiếp, nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt.

Trường hợp quá thời hạn mà ông L.Đ.P không tự nguyện chấp hành việc nộp phạt sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định. Đồng thời, với mỗi ngày chậm nộp tiền phạt, ông P. phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.