Lực lượng đông, vì sao vẫn mất rừng?

Trần Hiếu
07/04/2026 05:39 GMT+7

Hàng trăm cây gỗ bị ken gốc, hàng chục cây bị cưa hạ tại các cánh rừng vùng biên giới Gia Lai, nơi có sự hiện diện của nhiều lực lượng chức năng. Nghịch lý 'giữ rừng nhưng rừng vẫn mất' tiếp tục lặp lại, đặt ra câu hỏi lớn về hiệu quả quản lý và trách nhiệm bảo vệ rừng.

Cuối tháng 12.2025, PV Thanh Niên có mặt tại tiểu khu 1.000, thuộc lâm phần do UBND xã Ia Mơ (Gia Lai) quản lý, ghi nhận một khung cảnh xót xa: hàng trăm cây rừng tự nhiên bị cạo trắng vỏ quanh gốc, lá úa vàng, đứng chờ ngày đổ xuống. 

Đây là thủ đoạn "ken cây", thủ phạm không cưa hạ ngay mà cạo sạch vỏ quanh thân sát gốc khiến cây chết dần. Khi cây khô, việc khai thác sẽ dễ dàng hơn và khó bị phát hiện tại thời điểm gây hại.

Lực lượng đông, vì sao vẫn mất rừng?- Ảnh 1.

Cây rừng tự nhiên ở xã Ia Mơ (Gia Lai) bị lâm tặc dùng cưa, dao… cạo sạch vỏ quanh thân đoạn gần gốc (ken cây) khiến cây đứng chờ chết

ẢNH: TRẦN HIẾU

Theo kiểm tra của tổ kiểm lâm phối hợp với Đồn biên phòng Ia Lốp sáng 25.12.2025, có 217 cây rừng đường kính từ 10 - 40 cm bị ken phá, gồm các loại dầu, cà chít, xoài rừng. Đáng chú ý, dấu vết giết cây còn rất mới. Khu vực này nằm sát QL14C, nơi được cho là có sự hiện diện thường xuyên của lực lượng chức năng.

Tại vùng biên giới Ia Mơ, lực lượng tham gia bảo vệ rừng không hề ít: kiểm lâm địa bàn, Đồn biên phòng Ia Lốp, chốt quản lý bảo vệ rừng số 4, UBND xã và lực lượng chuyên trách của các ban quản lý rừng phòng hộ. Tuy nhiên, theo xác nhận của Chủ tịch UBND xã Ia Mơ, chỉ riêng năm 2025 đã xảy ra 18 vụ phá rừng. Đáng nói, nhiều vụ đến nay vẫn chưa xác định được thủ phạm.

Không chỉ ở Ia Mơ, tình trạng này còn xuất hiện tại các khu vực lân cận. Đầu tháng 3 năm nay, tại tiểu khu 930 thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Púch, lực lượng tuần tra tiếp tục phát hiện 37 cây gỗ tự nhiên bị cưa hạ trái phép, với diện tích rừng bị tác động khoảng 2.000 m².

Điểm chung của các vụ việc là đều xảy ra ở khu vực biên giới, trong phạm vi quản lý của nhiều đơn vị, nhưng chỉ được phát hiện khi hậu quả đã xảy ra.

"Tăng cường tuần tra, kiểm tra" là giải pháp thường xuyên được nhắc đến trong các văn bản chỉ đạo. Tuy nhiên, nếu thiếu cơ chế giám sát chéo, không xác định rõ trách nhiệm khi để mất rừng và thiếu chế tài đủ mạnh đối với người đứng đầu, thì giải pháp này khó mang lại hiệu quả thực chất.


Tin liên quan

Từ tận diệt chuyển sang nâng niu 'lộc rừng'

Cứ mỗi 4 năm, khi mùa ươi về trên những cánh rừng già miền núi Đà Nẵng, người dân lại bước vào cuộc 'hành hương' đặc biệt.

Giấc mơ xanh dưới tán rừng

Lỗ hổng trong bảo vệ rừng

Khám phá thêm chủ đề

rừng Gia Lai tiểu khu 930 UBND xã Ia Mơ Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Púch Rừng tự nhiên Phá Rừng
