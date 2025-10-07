Giấc mơ xanh dưới tán rừng

Đà Nẵng không chỉ là "thủ phủ" của sâm Ngọc Linh mà còn được biết đến là TP có tiềm năng về phát triển cây dược liệu với diện tích đất tự nhiên gần 1.100 ha, hệ động thực vật phong phú.

Đà Nẵng xác định phát triển dược liệu là một trong những mũi nhọn đột phá. Vì vậy, những năm qua TP đã tập trung rà soát, đề xuất Chính phủ, các bộ, ngành giải quyết "nút thắt" về cơ chế, chính sách và đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp, đặc thù, vượt trội để thu hút doanh nghiệp.

Nghị định 183/2025 của Chính phủ đã được ban hành, cho phép các hộ dân và doanh nghiệp hợp pháp hóa việc trồng sâm dưới tán rừng. Đây không chỉ là bước tiến về mặt pháp lý mà còn khẳng định quan điểm phát triển mới: bền vững, có đạo lý và trách nhiệm với thiên nhiên. Thay vì phải chặt cây rừng để kiếm sống, người dân giờ đây có thể làm giàu từ chính việc chăm sóc và bảo vệ rừng.

Ông Lê Minh Hoan, Phó chủ tịch Quốc hội, cho rằng luật hóa việc trồng dược liệu dưới tán rừng ngoài tạo ra thu nhập, còn giúp con người sống tử tế hơn với thiên nhiên. Nhưng ông cũng nhấn mạnh, bên cạnh đó, cần hệ sinh thái chính sách đồng bộ về giống cây, quy trình kỹ thuật, thị trường tiêu thụ và liên kết chuỗi giá trị. Quan trọng hơn là thay đổi trong tư duy và hành động của người dân miền núi. Phải làm sao để người dân không còn coi rừng là tài nguyên để khai thác cạn kiệt, mà xem rừng là một phần máu thịt cần được gìn giữ.

Luật hóa việc trồng dược liệu dưới tán rừng thể hiện triết lý hài hòa giữa bảo vệ thiên nhiên và phát triển kinh tế. Bảo tồn rừng chính là bảo vệ sinh kế bền vững của người dân, bởi khi người dân có thể sống tốt và làm giàu từ rừng, họ sẽ có động lực để bảo vệ rừng.