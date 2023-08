Cán bộ BHXH tỉnh Long An 'sáng tạo' trong khảo sát khiến bác sĩ bức xúc

Chưa ghi nhận đúng tình hình thực tế?

Trong đơn phản ánh gửi Báo Thanh Niên, TS-BS Ngô Tuấn Hiệp, Giám đốc Công ty CP Bệnh viện Vạn An (BV Vạn An - tọa lạc TP.Tân An, Long An), cho biết tháng 4.2023, BV Vạn An được thành lập theo quyết định của Bộ Y tế. Đầu tháng 7, BV Vạn An gửi hồ sơ đề nghị Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Long An ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT).

Lúc 14 giờ ngày 27.7, đoàn công tác gồm 6 người thuộc Phòng giám định BHYT (thuộc BHXH tỉnh Long An) bất ngờ đến khảo sát tình hình nhân sự và trang thiết bị thực tế tại BV Vạn An so với hồ sơ yêu cầu.

"Trong quá trình khảo sát, các thành viên đoàn công tác sử dụng mẫu khảo sát không đúng với mẫu mà BHXH Việt Nam đã ban hành, trong đoàn công tác không có thành viên Ban giám đốc BHXH tỉnh Long An. Ngoài ra, họ còn yêu cầu các bác sĩ (BS) ký tên xác nhận vào mẫu khảo sát mà họ tự sáng tác ra và lấy cả số điện thoại của BS… Trong khi đó, những người hành nghề tại BV Vạn An đều đã gửi danh sách báo cáo lên Sở Y tế Long An hết rồi", BS Hiệp cho biết.



Về trang thiết bị, đoàn công tác đánh giá, một số máy móc chưa trùng thông tin với danh mục báo cáo trong hồ sơ trình BHXH Long An.

"Có một thiết bị y tế được mua lại từ đơn vị nhập khẩu. Theo yêu cầu của đoàn công tác, chúng tôi mong muốn sẽ hoàn tất một số thông tin sau, vì còn phải chờ thẩm định, chờ phía đơn vị bán hàng cung cấp thêm rồi sẽ có giải trình với Ban giám đốc BHXH Long An sau. Nhân sự được ghi nhận trong buổi kiểm tra đột xuất là 63/180 người đã đăng ký. Số lượng này đúng với sự bố trí của lãnh đạo BV và phù hợp với công suất 10% so với lượng bệnh nhân mà BV đang có. Thế nhưng, đoàn công tác đã trình Ban giám đốc BHXH tỉnh Long An ký thông báo BV Vạn An không đạt yêu cầu ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT. Như vậy rõ ràng là đoàn công tác chưa lắng nghe nguyện vọng của chúng tôi, chưa ghi nhận đúng thực tế tình hình hoạt động của BV", BS Hiệp bức xúc.

Giám đốc BHXH tỉnh Long An nói gì?

Ông Trần Sơn, Giám đốc BHXH tỉnh Long An, chủ trì buổi làm việc với PV Báo Thanh Niên về vấn đề này. Tại đây, bà Đỗ Thị Thu Trang, Phó trưởng Phòng giám định BHYT, thừa nhận việc đoàn công tác của BHXH Long An (do Phòng giám định BHYT chủ trì) sử dụng mẫu để ghi kết quả khảo sát tại BV Vạn An là chưa đúng với mẫu do BHXH Việt Nam ban hành. Đoàn có lấy số điện thoại cá nhân của một số người làm việc trong BV Vạn An để ghi vào biên bản là chưa phù hợp.

"Biên bản làm việc trong buổi khảo sát dù chưa đúng mẫu, yêu cầu BS ký tên điểm danh, lấy số điện thoại cá nhân của BS là không có trong quy định, nhưng sau chuyến khảo sát, tất cả nội dung đều được Phòng kiểm định báo cáo lên Ban giám đốc. Đồng thời, trình bằng mẫu khảo sát đúng với mẫu của BHXH Việt Nam ban hành để xem xét ký thông qua rằng BV Vạn An tạm thời chưa đủ điều kiện ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT", bà Thu Trang nói.

Bà Trang cũng lý giải thêm rằng, sở dĩ bà lấy số điện thoại cá nhân của BS và lấy mẫu chữ ký điểm danh tại chỗ là để tiện cho việc hậu kiểm đối với các hồ sơ từ BV Vạn An (sau khi ký hợp đồng). Còn việc không để BV Vạn An giải trình thêm về thông tin trang thiết bị y tế vì lãnh đạo BV ghi rõ trong biên bản là "BV xin được giải trình với Ban giám đốc BHXH tỉnh Long An". Và như vậy, theo bà Trang là Phòng giám định không cần chờ.

Ông Trần Sơn, Giám đốc BHXH tỉnh Long An, cho biết trong hoạt động lãnh đạo của mình, ông luôn nỗ lực để cụ thể quyền được khám chữa bệnh bằng BHYT công bằng đối với tất cả bệnh nhân, nhằm giảm tối đa chi phí cho người dân. Đối với trường hợp BV Vạn An, ông Sơn cũng ghi nhận những cách làm có "sáng tạo" của Phòng giám định BHYT để nâng cao hiệu quả trong công việc.

Tuy nhiên, ông Sơn cũng lưu ý thuộc cấp phải hạn chế tối đa những việc làm có thể dẫn đến sự suy tư, bức xúc cho các nhà đầu tư, các BS và hoạt động đúng đắn của tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Long An. Đồng thời, ông Sơn mong muốn phía BV Vạn An tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để ký hợp đồng với BHXH Long An nhằm tạo điều kiện thuận lợi để giảm chi phí điều trị cho người bệnh có BHYT.