Cán bộ, chiến sĩ công an phải giữ mình thật trong sạch

Ngày 6.3, Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Công an nhân dân (CAND) học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy; 75 năm Ngày truyền thống xây dựng lực lượng CAND và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể T.Ư, Thành ủy, UBND TP.Hà Nội, tỉnh Nghệ An, Bắc Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Phú Thọ, Tuyên Quang.

Tham dự có: lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Bộ Công an, đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, đại biểu cán bộ công an hưu trí và thế hệ trẻ CAND, người có công, thân nhân liệt sĩ CAND; các điển hình tiên tiến trong học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu dự lễ kỷ niệm TTXVN

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, 75 năm qua, lực lượng CAND đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, giá trị và tổ chức học tập, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy, qua đó không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, thể hiện phẩm chất anh hùng, bản lĩnh kiên cường, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, không quản ngại khó khăn, gian khổ, lập nên nhiều chiến công hiển hách.

Nhận định tình hình thế giới, khu vực thời gian tới sẽ có nhiều diễn biến phức tạp và khó lường, Tổng Bí thư nêu 3 vấn đề cốt yếu mà lực lượng CAND cần chú trọng quán triệt, tập trung làm tốt, nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy.

Thứ nhất, "học tập" 6 điều Bác Hồ dạy CAND là học về đạo đức cách mạng và phong cách của người chiến sĩ cộng sản chân chính. Mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND phải thường xuyên "tự soi, tự sửa", tự tu dưỡng, rèn luyện; luôn luôn giữ mình cho thật trong sạch, vững vàng, không sa ngã trước sự mua chuộc, lôi kéo của các phần tử xấu, lợi ích nhóm, không bị cám dỗ bởi những danh lợi tầm thường, không lợi dụng cương vị công tác của mình để làm phương hại đến lợi ích chung, lợi ích chính đáng của nhân dân. Có như thế mới bảo vệ được uy tín, danh dự và phát huy được truyền thống anh hùng, cách mạng vẻ vang của lực lượng CAND.

Lực lượng CAND cũng cần kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không bị tác động bởi bất cứ ai, trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Thứ hai, "quyết tâm thực hiện, làm theo" 6 điều Bác Hồ dạy CAND phải được thể hiện bằng hành động cụ thể, bằng sự nỗ lực và quyết tâm chính trị rất cao, với tinh thần luôn dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; việc học tập, làm theo phải bằng các phong trào, các chương trình hành động thiết thực.

Thứ ba, lực lượng CAND cần tiếp tục "gương mẫu, đi đầu" trong xây dựng chỉnh đốn Đảng; trước hết, cần phát huy vai trò của người đứng đầu. Nêu gương của thành viên cấp ủy, người đứng đầu phải thể hiện toàn diện trên các mặt tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong tự phê bình và phê bình; quan hệ với nhân dân; trách nhiệm trong công tác; ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ; cấp trên làm trước, làm gương cho cấp dưới với phương châm "trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo"; cán bộ, đảng viên làm gương cho quần chúng; chú trọng siết chặt kỷ cương, kỷ luật, điều lệnh, quy tắc ứng xử trong CAND.

Dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ký quyết định tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng lực lượng xây dựng lực lượng CAND vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND; giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, Bộ Công an trao thưởng, tuyên dương 75 gương điển hình tiên tiến trong học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy.

Các thế hệ phụ nữ CAND không ngừng khẳng định vị thế

Chiều 6.3, tại Nhà Quốc hội, nhân kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ và 40 năm ngày thành lập Hội Phụ nữ Bộ Công an (8.3.1983 - 8.3.2023), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt Đoàn đại biểu các nữ anh hùng, nữ sĩ quan, nữ chiến sĩ lực lượng CAND, đại diện các thế hệ cán bộ Hội Phụ nữ Bộ Công an qua các thời kỳ.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định gần 78 năm qua, cùng với sự ra đời và lớn mạnh toàn diện của lực lượng CAND, các thế hệ phụ nữ CAND không ngừng trưởng thành, khẳng định vị thế và sự cống hiến lớn lao trên tất cả các lĩnh vực công tác công an.