Quốc tế Phụ nữ 8.3 - ngày một nửa thế giới được tôn vinh

Chính vì thế, để góp phần làm cho ngày lễ này trở nên đáng nhớ hơn, Potatoes USA sẽ hướng dẫn các chàng nấu những món ăn dinh dưỡng vừa ngon miệng, vừa tốt cho sức khỏe và không kém phần bắt mắt với khoai tây Mỹ để có thể tri ân và biết ơn người phụ nữ mình yêu thương.

Thông tin dinh dưỡng của khoai tây

Khoai tây là loại rau củ chứa nhiều chất dinh dưỡng. Khoai tây cung cấp carbohydrate, kali và năng lượng cần thiết cho cơ thể chúng ta cần để hoạt động tốt nhất hằng ngày. Một củ khoai tây nguyên vỏ cỡ trung bình (148g) chứa 26g carbohydrate. Carbohydrate là nhiên liệu chính cho não bộ và cũng là nguồn năng lượng chủ yếu cho cơ bắp. Khoai tây còn cung cấp nguồn vitamin C tuyệt vời! Một củ khoai tây cỡ trung bình (148g) cung cấp 30% giá trị vitamin C cần hằng ngày, nhiều hơn hàm lượng vitamin C của một quả cà chua cỡ vừa (27% nhu cầu khuyến nghị hằng ngày) hoặc khoai lang (20% nhu cầu khuyến nghị hằng ngày). Khoai tây chứa nhiều kali hơn một quả chuối cỡ trung bình. Kali là một chất điện giải quan trọng hỗ trợ chức năng của cơ, tim mạch và hệ thần kinh.

Khoai tây tươi cần được bảo quản ở nơi thoáng mát và tránh ánh sáng trực tiếp. Cách tốt nhất là bảo quản khoai tây trong các túi nhựa đục lỗ hoặc túi giấy để kéo dài thời gian sử dụng.

Sau đây là 3 công thức nấu ăn dinh dưỡng với khoai tây Mỹ:

Salad khoai tây Mỹ

Nguyên liệu:

400g khoai tây đỏ của Mỹ

100g cà rốt

½ muỗng canh giấm rượu táo

1 quả táo đỏ

4 quả trứng

100g giăm bông

20g dưa chuột ngâm

70g đậu Hà Lan

20g mayonnaise

20g mù tạt

20g hành lá cắt nhỏ

15g thì là cắt nhỏ

Muối và hạt tiêu để nêm nếm

Phương pháp chế biến:

Rửa và cắt khoai tây đỏ còn vỏ thành khối vừa ăn và đun sôi với lửa nhỏ cho đến khi chín mềm.

Cà rốt rửa sạch, gọt vỏ và nấu sôi với lửa nhỏ, sau đó cắt thành khối vuông.

Rửa sạch trứng và luộc khoảng 12 phút (luộc chín). Bóc vỏ và cắt thành 4 hoặc 6 miếng mỗi quả.

Rửa sach táo và cắt thành khối vuông.

Cắt nhỏ giăm bông và dưa chuột ngâm.

Luộc đậu Hà Lan và để ráo.

Cho tất cả các nguyên liệu ở trên vào bát salad.

Dùng một chiếc bát khác để làm nước xốt salad: Trộn giấm táo, mù tạt, xốt mayonnaise, nêm nếm muối và tiêu

Đổ nước xốt salad lên các nguyên liệu đã trộn và trộn đều nhẹ tay.

Trang trí hành lá cắt nhỏ, thì là hoặc thêm bất kỳ rau xanh nào và dùng lạnh.

Súp khoai tây Mỹ với sườn heo và nấm rơm

Nguyên liệu:

300g khoai tây vàng của Mỹ, cắt hạt lựu vừa ăn

1 củ cà rốt, cắt hạt lựu vừa ăn

50g đậu hà lan rửa sạch

100g nấm rơm rửa sạch

300g sườn non, cắt khúc 5cm

1.000ml nước

50g hành lá xắt nhỏ

20g rau mùi tươi xắt nhỏ

35-40g hạt nêm (Knorr)

Phương pháp chế biến:

Cho 1.000ml nước vào nồi nấu khoảng 30 phút đến khi sườn chín mềm

Cho khoai tây vàng Mỹ, cà rốt vào nấu khoảng 10 phút hoặc cho đến khi khoai và cà rốt mềm

Cho đậu hà lan, nấm rơm vào nấu 5 phút

Nêm muối, tiêu và hạt nêm (knorr)

Thêm hành lá, rau mùi

Múc súp ra tô lớn, trang trí với tiêu đen

Mì khoai tây đỏ và tím Mỹ trộn xốt mè và gà xé

Nguyên liệu:

A: Nguyên liệu chính

250g khoai tây tím Mỹ, bào sợi

250g khoai tây đỏ Mỹ, bào sợi

300g ức gà

5g muối

20g hành tím

10g gừng

B: Hỗn hợp sốt mè

100g bơ mè nguyên chất

30g mè rang xay nhuyễn

80ml nước tương

10g đường cát

60ml dầu mè

200ml nước lọc

Cho tất cả nguyên liệu vào nồi nấu tan đường và gia vị sau đó để nguội. Có thể bảo quản ngăn mát tủ lạnh 5 ngày.

Phương pháp chế biến:

Khoai tây đỏ và tím Mỹ gọt vỏ, bào sợi sau đó ngâm nước có một ít muối.

Cho một nồi nước sôi sau đó chần khoai tây đã bào sợi khoảng 3 -5 phút cho chín. Ngâm ngay vào nước lạnh. Sau đó vớt ra để ráo. Bảo quản ngăn mát tủ lạnh

Luộc ức gà qua nước sôi với muối và gừng, hành tím. Sau đó ngâm vào nước lạnh và xé nhỏ. Cho vào ngăn mát tủ lạnh

Trộn đều khoai tây và gà cùng với sốt mè.

Trang trí:

Cho tất cả khoai tây đỏ và tím Mỹ vào dĩa cùng gà xé. Trộn tất cả với xốt mè

Có thể thêm ớt sa tế nếu có thể ăn cay

Trang trí với ngò rí, ớt sừng cắt sợi, mè rang

Vài nét về Potatoes USA

Potatoes USA là tổ chức tiếp thị cho 2.500 nhà trồng khoai tây thương mại trên khắp Hoa Kỳ. Chúng tôi quảng bá cho 5 loại sản phẩm khoai tây chính bao gồm: khoai tây tươi dùng để nấu nướng, khoai tây tươi dùng để sản xuất chip, khoai tây giống, sản phẩm khoai tây đông lạnh và các sản phẩm khoai tây khử nước.

Chúng tôi không bán khoai tây hay sản phẩm khoai tây. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng trên toàn thế giới tăng lợi nhuận của họ. Potatoes USA đầu tư sâu vào tiếp thị, quản lý sản phẩm và nghiên cứu nhằm mang lại những thông tin hữu ích giúp phát triển kinh doanh của quý vị. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập web của chúng tôi tại www.potatoesusa-vietnam.com hoặc follow các hoạt động của chúng tôi qua facebook: www.facebook.com/potatoesusa.

Quý vị cũng có thể liên lạc với văn phòng liên lạc của chúng tôi tại Việt nam, điện thoại: +84-28-39301740, email: potatoesusa@prcon.com