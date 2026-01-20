Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 theo dõi Đại hội Đảng XIV từ nơi đầu sóng

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
Tường thuật từ nhà giàn DK1
20/01/2026 11:26 GMT+7

Sáng 20.1, tại nhà giàn DK1/21, các cán bộ, chiến sĩ đã cùng theo dõi phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ghi nhận của phóng viên Thanh Niên tại nhà giàn DK1/21 (Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân), từ sáng sớm, các cán bộ, chiến sĩ đã tập trung theo dõi lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1/21 đều vui mừng, tập trung nghe bài phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm; đồng thời, có những kỳ vọng đặc biệt đến đại hội.

Theo dõi Đại hội Đảng XIV nơi nhà giàn DK1 - Ảnh 1.

Phóng viên Báo Thanh Niên tham gia chuyến công tác tại nhà giàn DK1

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Theo dõi Đại hội Đảng XIV nơi nhà giàn DK1 - Ảnh 2.

Từ sáng sớm, các cán bộ, chiến sĩ đã tập trung theo dõi tường thuật trực tiếp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trung sĩ Nguyễn Gia Hiếu, chiến sĩ xạ thủ nhà giàn DK1/21, chia sẻ: "Là một chiến sĩ trẻ, lần đầu tiên được công tác trên nhà giàn DK1/21, tôi rất vinh dự, tự hào, luôn đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Khi theo dõi chương trình khai mạc Đại hội Đảng và bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm, tôi cảm thấy tự hào với những kết quả đất nước ta đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Tôi kỳ vọng và tin tưởng trong nhiệm kỳ tới dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta sẽ đạt được những thành tựu nổi bật, bước vào kỷ nguyên mới. Chúng tôi - những chiến sĩ hải quân sẽ luôn chắc tay súng, vững niềm tin, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc".

Theo dõi Đại hội Đảng XIV nơi nhà giàn DK1 - Ảnh 3.

Trung sĩ Nguyễn Gia Hiếu, chiến sĩ xạ thủ nhà giàn DK1/21

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Thiếu tá Lê Hùng Ba, chính trị viên nhà giàn DK1/21, chia sẻ: "Từ nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc, chúng tôi gửi tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV niềm tin tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng và sự kỳ vọng lớn lao vào những quyết sách đúng đắn của Đảng vì sự phát triển của đất nước. Chúng tôi luôn xác định rõ trách nhiệm của mình, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, sẵn sàng hy sinh, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, góp phần hiện thực hóa các nghị quyết của đại hội vào thực tiễn nơi tuyến đầu Tổ quốc".

Theo dõi Đại hội Đảng XIV nơi nhà giàn DK1 - Ảnh 4.

Thiếu tá Lê Hùng Ba, chính trị viên nhà giàn DK1/21

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Theo dõi Đại hội Đảng XIV nơi nhà giàn DK1 - Ảnh 5.

Các cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1/21 tập trung nghe bài phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Theo thiếu tá Lê Hùng Ba, cán bộ, chiến sĩ trên nhà giàn DK1 đã và đang đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng năm 2026 và đợt thi đua tăng tốc, bứt phá hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam và Đại hội lần thứ XIV của Đảng gắn với các nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị.

Trong đó, tập trung vào duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, quan sát, phát hiện mục tiêu kịp thời; tổ chức huấn luyện thuần thục các phương án chiến đấu bảo vệ an toàn nhà giàn. Ngoài ra, các lực lượng còn duy trì xây dựng nền nếp chính quy đơn vị, quản lý kỷ luật; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao lập thành tích thiết thực chào mừng đại hội.


Tin liên quan

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Những ngày này, khắp các tuyến phố, các trụ sở cơ quan, địa điểm mang ý nghĩa lịch sử tại Hà Nội rực rỡ cờ hoa, pano, tạo không khí trang trọng chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Khám phá thêm chủ đề

đại hội đảng nhà giàn DK1/21 nhà giàn DK1 Đại hội Đảng XIV Cán bộ chiến sĩ hải quân
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận