Cán bộ công an 'nổ quan hệ' để lừa 'chạy án', xin việc

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Hưng Yên đang phối hợp với Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Tuyên Quang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tháng 8.2025 tại TP.Hà Nội và Phú Thọ bằng thủ đoạn lừa "chạy án, xin việc".

Kết quả điều tra xác định, Phạm Linh Chi (45 tuổi, trú P.Giảng Võ, Hà Nội) lợi dụng công việc là cán bộ công an tại TP.Hà Nội đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Hưng Yên thông báo tìm bị hại trong vụ việc cán bộ công an tại TP.Hà Nội đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản ẢNH: CÔNG HƯNG YÊN

Chi thường tuyên truyền cho các bị hại về công việc của mình và bản thân có mối quan hệ thân thiết với nhiều lãnh đạo tại Bộ Công an, hoặc khoe những người giữ các chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị tại địa phương. Từ đó nhận tiền của các bị hại để "chạy án", "chạy biên chế", "xin việc làm" hoặc "chạy dự án khai thác khoáng sản".

Bằng thủ đoạn trên, trong năm 2025, Chi đã chiếm đoạt 1,1 tỉ đồng của các bị hại và dùng chi tiêu cá nhân, không có khả năng khắc phục.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hưng Yên thông báo ai là bị hại trong vụ án thì liên hệ, cung cấp tài liệu cho Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Tuyên Quang tại địa chỉ xã Yên Sơn (Tuyên Quang) hoặc điều tra viên Nguyễn Thanh Tùng theo số điện thoại 0567596789 để được hướng dẫn, giải quyết.