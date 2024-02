Cán bộ công an xã cứu bé trai bị đuối nước

Ngày 5.2, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, một cán bộ công an xã bán chuyên trách tại xã Nghĩa Dõng (TP.Quảng Ngãi) đã nhảy xuống ao nước để cứu bé trai không may bị đuối nước.

Bơi tìm bé trai bị đuối nước C.T.V

Theo đó, vào khoảng 15 giờ ngày 4.2, khi đang đi trên đường, ông Võ Toán (công an bán chuyên trách, thuộc Công an xã Nghĩa Dõng) nghe người dân hô hoán có bé trai bị đuối nước ở dưới ao gần đó. Ngay lập tức, ông Toán nhảy xuống ao để cứu người.

Ông Võ Toán đang sơ cứu cho bé trai bị đuối nước C.T.V

Khi đưa bé trai lên bờ, nhận thấy cháu có dấu hiệu tím tái, nguy kịch, ông Toán hô hấp sơ cứu tại chỗ. Sau đó, ông Toán cùng người dân đưa bé trai đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi để cấp cứu.

Trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo UBND xã Nghĩa Dõng cho biết, cháu bé tên N.H.P (12 tuổi, trú tại thôn 4, xã Nghĩa Dõng), trong lúc đang chơi cùng bạn bè không may bị trượt chân ngã xuống ao gần đó. Cháu P. đang được các bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi tích cực theo dõi sức khỏe.