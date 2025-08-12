Cán bộ hành chính công phải ký cam kết không tiếp tay cho 'cò làm giấy tờ'

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành công văn chỉ đạo phòng ngừa tình trạng "cò làm giấy tờ" tại trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp xã.

Công văn ra đời trong bối cảnh gần đây, tại một số địa phương có tình trạng "cò làm giấy tờ" để thực hiện thủ tục hành chính tại các trung tâm phục vụ hành chính công; gây ra các vấn đề tiêu cực trong xã hội, gây khó khăn cho người dân (nhất là nhóm yếu thế như người dân vùng sâu, vùng xa, người cao tuổi) và ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Hoạt động của "cò giấy tờ" gây ảnh hưởng đến hình ảnh của cơ quan nhà nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành công văn phòng ngừa tình trạng "cò làm giấy tờ" tại trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp xã (ảnh minh họa) ẢNH: CỔNG TTĐT BẮC NINH

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nêu loạt yêu cầu, như: "Cán bộ được phân công làm việc tại bộ phận một cửa phải có thâm niên tối thiểu 2 năm công tác trong lĩnh vực chuyên môn, có phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền sử vi phạm kỷ luật, không bị phản ánh về hành vi gây khó dễ cho tổ chức, cá nhân. Yêu cầu về thái độ giao tiếp, văn hóa ứng xử cũng được đặt ra nghiêm ngặt.

Toàn bộ công chức, viên chức, nhân viên phải ký cam kết tuyệt đối không tiếp tay, không tạo điều kiện, không dung túng hay liên quan đến các hành vi "cò làm giấy tờ" dưới bất kỳ hình thức nào".

Không được phép yêu cầu thêm các thủ tục hành chính, giấy tờ ngoài quy định, nhất là việc yêu cầu phải có VNeID khi nộp hồ sơ trực tiếp và việc yêu cầu xác nhận hoặc cam kết về sự trùng khớp giữa thông tin địa bàn hành chính mới với thông tin cũ theo giấy tờ mà cơ quan nhà nước đã cấp.

"Nếu phát hiện công chức có biểu hiện môi giới, nhận hối lộ hoặc gây phiền hà để người dân buộc phải tìm đến "cò", trung tâm phục vụ hành chính công sẽ kiến nghị chấm dứt việc cử cán bộ và chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng xử lý. Đồng thời, đề xuất xem xét trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan cử cán bộ", văn bản nêu.

Định kỳ ít nhất 3 tháng 1 lần, các cơ quan, đơn vị cần rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ đang làm việc tại các bộ phận một cửa, đặc biệt trong các lĩnh vực nhạy cảm như: đất đai, xây dựng, đăng ký kinh doanh, y tế....

Người đứng đầu UBND tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu phối hợp chặt chẽ với trung tâm phục vụ hành chính công để ngăn chặn các đối tượng môi giới thực hiện thủ tục hành chính, giả danh cán bộ, chèo kéo người dân tại khu vực tiếp nhận hồ sơ. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến nhũng nhiễu, gây phiền hà, gia tăng chi phí ngoài quy định và gây mất niềm tin của người dân vào cơ quan nhà nước.

Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính, không thực hiện thủ tục hành chính qua khâu trung gian để tránh chi phí không cần thiết.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng để cầm tay chỉ việc, hỗ trợ người dân. Tăng cường ứng dụng trợ lý ảo sử dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Niêm yết công khai đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, địa chỉ phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính... và các kênh thông tin hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính.

Công an tỉnh có trách nhiệm thực hiện tốt công tác nắm tình hình, lập danh sách các đối tượng thường xuyên có hoạt động "cò làm giấy tờ", số cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực... để xử lý nghiêm minh.