Cần bổ sung chất gì để phổi khỏe?

Tiếp xúc lâu dài với ô nhiễm không khí làm tăng nguy cơ mắc các bệnh đường hô hấp như hen suyễn, viêm phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, thậm chí ung thư phổi. Ngoài việc đeo khẩu trang, lắp thiết bị lọc không khí thì bổ sung một số dưỡng chất tự nhiên cũng có tác dụng hỗ trợ chức năng hô hấp, giảm viêm, chống ô xy hóa và bảo vệ tế bào phổi, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Cá hồi giàu axit béo omega-3 có tác dụng giảm viêm toàn thân và rất có lợi cho phổi ẢNH: AI

Những dưỡng chất được khoa học chứng minh giúp tăng cường sức khỏe phổi, đặc biệt với những người đang sống trong môi trường ô nhiễm cao gồm:

Quercetin

Quercetin là một chất chống ô xy hóa thuộc nhóm flavonoid, có nhiều trong hành tím, táo và trà xanh. Chất này được biết đến với đặc tính chống ô xy hóa và kháng viêm mạnh. Với tác nhân ô nhiễm trong không khí, quercetin hoạt động như một chất bảo vệ tế bào phổi khỏi tổn thương do các gốc tự do tạo ra từ khí độc và bụi mịn.

Một nghiên cứu đăng trên chuyên san Journal of Inflammation cho thấy quercetin có khả năng ức chế các cytokine gây viêm như TNF-α và IL-6. Những cytokine này là tác nhân chính dẫn đến các bệnh hô hấp như hen và phổi tắc nghẽn mạn tính.

A xít béo omega-3

Axit béo omega-3 thường có nhiều trong dầu cá, hạt lanh và hạt chia, nổi tiếng với khả năng chống viêm toàn thân. Viêm mạn tính là một trong những tác nhân chính mà ô nhiễm không khí gây ra cho phổi.

Omega-3 sẽ can thiệp vào chuỗi phản ứng viêm, giảm hoạt động của các chất trung gian gây viêm như leukotriene và prostaglandin. Một nghiên cứu công bố trên chuyên san American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine cho thấy bổ sung omega-3 giúp giảm nguy cơ rối loạn chức năng phổi ở người lớn tuổi sống trong khu vực có ô nhiễm không khí cao.

N-Acetylcysteine

N-Acetylcysteine (NAC) là một dẫn xuất của a xít amin cysteine, có đặc tính làm loãng đờm, giảm tắc nghẽn phế quản và tăng tổng hợp glutathione. Đây là một trong những chất chống oxy hóa nội sinh quan trọng nhất trong cơ thể.

Nghiên cứu trên chuyên san Chest Journal cho thấy NAC giảm độ nhớt của đờm và chống lại tác nhân ô xy hóa trong mô phổi, nhờ đó cải thiện chức năng hô hấp ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn mạn tính, theo Verywell Health.