Cán bộ tài năng được hưởng phụ cấp tăng thêm 300% lương hàng tháng

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 205 ngày 7.11 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá trong tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đãi ngộ cán bộ (Kết luận 205).

Dùng 10% tổng quỹ tiền lương hàng năm thu hút người có tài năng

Kết luận nêu rõ, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt một số giải pháp xây dựng cơ chế, chính sách đột phá, vượt trội nhằm thu hút, sử dụng, đãi ngộ đối với những cán bộ thực sự tài năng, xuất sắc, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng đổi mới tư duy, nhận thức và thực hiện quyết liệt việc phát hiện, thu hút, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các ngành, lĩnh vực chiến lược, trọng điểm, nhất là các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số…

Cùng đó, tạo lập môi trường làm việc công khai, minh bạch, dân chủ, đoàn kết, hỗ trợ, thân thiện, cạnh tranh lành mạnh; vừa thể hiện sự tôn trọng, đề cao cán bộ có tài năng, vừa tạo cơ hội, điều kiện để cán bộ tận tâm cống hiến.

Về thể chế, Bộ Chính trị yêu cầu, tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng về thu hút, trọng dụng người có tài năng vào các cơ quan trong hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả công tác cán bộ.

Bộ Chính trị cũng yêu cầu rà soát, xác định danh mục các ngành, lĩnh vực chiến lược, trọng điểm, quan trọng đặc biệt cần thu hút, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời xây dựng lộ trình phát triển mô hình đào tạo chuyên sâu nhằm phát hiện, bồi dưỡng sớm, tạo nguồn nhân tài cho đất nước. Chú trọng thúc đẩy liên thông giữa nguồn nhân lực khu vực công và khu vực tư nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện, đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Các nhà khoa học trẻ, chuyên gia đầu ngành được thu hút làm công chức, viên chức sẽ được hưởng cơ chế sử dụng, đãi ngộ đặc biệt ẢNH MINH HỌA

Đồng thời, nghiên cứu thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu nhân tài quốc gia, xây dựng cơ chế tiến cử người tài. Bổ sung, hoàn thiện các quy định về tiêu chí, quy trình tuyển dụng, bố trí, sử dụng, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ có tài năng nổi trội trong hệ thống chính trị; đồng thời, nghiên cứu xây dựng hành lang pháp lý cho việc tiếp cận, thu hút và trọng dụng đối với những người Việt Nam tài năng ở nước ngoài đã thành công ở những nước phát triển…

Hàng năm, ngân sách nhà nước bố trí khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm (không bao gồm phụ cấp) để thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng. Đồng thời, cho phép bộ, ngành, địa phương huy động thêm nguồn lực ngoài ngân sách để thu hút, trọng dụng người có tài năng.

Phụ cấp tăng thêm tối thiểu 300% lương hàng tháng

Kết luận của Bộ Chính trị cũng quy định một số cơ chế đặc biệt trong tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đãi ngộ cán bộ. Theo đó, về tuyển dụng, các nhà khoa học trẻ dưới 47 tuổi, có học hàm phó giáo sư, giáo sư; chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, người có trình độ chuyên môn cao trong các ngành, lĩnh vực chiến lược, trọng điểm, quan trọng và đáp ứng các tiêu chí sẽ được tuyển dụng đặc cách không qua thi tuyển làm công chức, viên chức.

Tương tự, các nhà quản lý, quản trị doanh nghiệp tại các cơ quan, tổ chức, viện nghiên cứu, tập đoàn công nghệ, doanh nghiệp trong nước và quốc tế thuộc các ngành, lĩnh vực chiến lược, trọng điểm, quan trọng, đáp ứng đủ các tiêu chí cũng sẽ được tuyển dụng đặc cách làm công chức, viên chức.

Đối với sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc tại các trường đại học, đạt giải cao trong các cuộc thi uy tín cấp quốc gia hoặc quốc tế sẽ được thực hiện quy trình xét tuyển vào làm công chức, viên chức.

Về sử dụng, bố trí, Kết luận 205 của Bộ Chính trị nêu rõ, sau khi những người được thu hút vào làm công chức, viên chức sẽ được cấp có thẩm quyền ưu tiên quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý; được cử đi đào tạo và được bố trí công tác phù hợp, phát huy tối đa năng lực chuyên môn, sở trường…

Về đãi ngộ, Kết luận 205 nêu rõ, sinh viên sau khi được tuyển dụng vào làm công chức, viên chức được hưởng 100% mức lương; đồng thời được hưởng phụ cấp tăng thêm tối thiểu 150% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng (không dùng để tính đóng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế) trong thời hạn 5 năm kể từ ngày có quyết định tuyển dụng.

Nhà khoa học trẻ; chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, người có trình độ chuyên môn cao; nhà quản lý, quản trị doanh nghiệp được hưởng lương và phụ cấp tăng thêm hàng tháng tối thiểu 300% mức lương ở vị trí việc làm được tuyển dụng (không dùng để tính đóng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế) trong thời hạn 5 năm kể từ ngày có quyết định tuyển dụng hoặc theo thỏa thuận. Đồng thời, được áp dụng khung lương, thưởng đặc biệt, theo thỏa thuận nếu có thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ được cấp có thẩm quyền công nhận.

Cán bộ, công chức, viên chức được nâng ít nhất một bậc lương của hệ số lương hiện hưởng và hưởng phụ cấp tăng thêm 300% mức lương hiện hưởng (không dùng để tính đóng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế).