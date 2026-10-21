Cần cân nhắc khi lựa chọn laptop dung lượng RAM 8 GB

Nếu quay trở lại năm 2019, nhiều người có thể thấy thị trường laptop giờ đây không có nhiều thay đổi, khi những sản phẩm như Dell XPS 13 với RAM 8 GB hay MacBook giá rẻ vẫn hiện diện. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ "bất thường" khi nhìn vào giá thành của chúng.

Đầu năm nay, Dell đã giới thiệu phiên bản XPS 13 với 8 GB RAM và 512 GB bộ nhớ trong ở mức giá 699 USD. Mặc dù vậy, cấu hình này hiện đã tăng thêm 100 USD, trong khi mức giá khởi điểm 699 USD giờ đây áp dụng cho phiên bản chỉ có bộ nhớ trong 256 GB. Trong khi đó, cùng với nhiều sản phẩm Apple khác, giá MacBook Neo cũng tăng từ 599 USD lên 699 USD vào tháng 6.

Người dùng được khuyến cáo tránh xa 'cái bẫy' về những lời hứa hẹn đối với laptop RAM 8 GB ẢNH: REUTERS

Theo TrendForce, CPU, bộ nhớ và ổ cứng hiện chiếm 68% tổng chi phí linh kiện của một chiếc laptop thông thường. Để duy trì lợi nhuận trong năm tới, các nhà sản xuất sẽ phải giảm dung lượng bộ nhớ, dẫn đến ngày càng nhiều laptop RAM 8 GB xuất hiện hơn. Mặc dù vậy, người dùng nên cẩn trọng với những mẫu sản phẩm này.

Lý do laptop cần RAM tối thiểu 16 GB

Vào năm 2024, 8 GB RAM được xem là mức bộ nhớ tối thiểu "không chính thức" cho laptop Windows. Tuy nhiên, trong yêu cầu của Microsoft, 16 GB RAM là cần thiết cho bất kỳ laptop nào được bán dưới nhãn hiệu Copilot+ PC. Đồng thời, Apple đã nâng gấp đôi dung lượng RAM của MacBook Air cơ bản, từ 8 GB lên 16 GB mà không tăng giá khi sản phẩm ra mắt.

Hiện tại, MacBook Neo là chiếc MacBook duy nhất có dung lượng RAM dưới 16 GB, trong khi Dell XPS 13 2026 vẫn có phiên bản cơ bản 8 GB.

Ngay cả khi 4 GB là dung lượng RAM tối thiểu để chạy Windows 11, các thử nghiệm cho thấy Dell XPS 13 cơ bản sử dụng tới 80% bộ nhớ cho các tiến trình ẩn ngay sau khi khởi động. Điều đó dẫn đến hiện tượng giật lag khi sử dụng các ứng dụng thông thường. Trong khi đó, mẫu XPS 13 tầm trung với 16 GB RAM cho hiệu suất tốt hơn và thời gian sử dụng pin lâu hơn.

Chính vì vậy, trong bối cảnh các nhà sản xuất "âm thầm" tung ra các mẫu laptop có cấu hình RAM 8 GB thấp hơn để giữ giá ổn định, người tiêu dùng được khuyến cáo không nên lựa chọn các sản phẩm này. Ngay cả khi Microsoft hứa hẹn cải thiện khả năng sử dụng bộ nhớ RAM cho Windows 11, mức 8 GB thực sự không phù hợp cho những ai có ý định gắn bó với sản phẩm về lâu dài, đặc biệt đối với các hệ thống có RAM hàn không thể nâng cấp. Trong trường hợp hạn chế ngân sách, người dùng nên chọn các mẫu laptop có khe cắm RAM bổ sung để nâng cấp dần sau khi giá RAM giảm.