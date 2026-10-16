Microsoft giúp máy tính 8 GB RAM chạy mượt Windows 11

Đầu năm nay, Microsoft đã vạch ra kế hoạch khắc phục các vấn đề của Windows 11 với trọng tâm xoay quanh hiệu năng, độ ổn định và trải nghiệm tổng thể. Sau nhiều tháng chỉnh sửa, hãng công bố kết quả mang lại là một trải nghiệm Windows có độ phản hồi nhanh hơn tới 20%.

Cách Microsoft giúp Windows 11 tăng tốc và chạy mượt trên máy 8 GB RAM

Để đạt được tốc độ này, Microsoft đã cải tiến menu Start, File Explorer, Search, trình duyệt Edge cùng nhiều thành phần khác. Chia sẻ về quá trình trên, Phó chủ tịch Navjot Virk phụ trách trải nghiệm Windows tại Microsoft cho biết: "Một phần lớn trong nỗ lực đó là sử dụng bộ nhớ và tài nguyên hệ thống một cách thông minh hơn. Chúng tôi đã cải thiện khả năng quản lý và hiệu suất bộ nhớ trên toàn bộ Windows để giúp tập trung nhiều tài nguyên của PC hơn vào những tác vụ mà bạn đang trực tiếp thực hiện".

Microsoft tuyên bố Windows 11 sẽ hoạt động mượt mà hơn trên máy 8 GB RAM ẢNH: PHONG ĐỖ

Những cải tiến về quản lý bộ nhớ hiện tạo ra sự khác biệt rõ rệt trên các máy tính chỉ trang bị RAM ở mức 8 GB. Theo bà Navjot Virk, Windows giờ đây có thể giữ lại thêm tới 2 GB dữ liệu đang hoạt động trong bộ nhớ RAM thay vì chuyển sang ổ cứng có tốc độ chậm hơn. Cụ thể, trên các máy có bộ nhớ từ 8 GB trở xuống, mục Widgets chỉ tải khi người dùng mở lên, giúp giải phóng hơn 200 MB bộ nhớ cho các ứng dụng và công việc khác.

Bên cạnh việc tối ưu tài nguyên, Microsoft cũng làm cho quá trình Windows Update ít gây phiền nhiễu hơn, dọn dẹp lại khu vực Widgets và cuối cùng đã cho phép di chuyển thanh tác vụ (taskbar) sang hai bên cạnh hoặc lên phía trên màn hình. Tốc độ đăng nhập bằng Windows Hello cũng được đẩy nhanh, đồng thời kết nối Bluetooth ổn định hơn, chẳng hạn như trải nghiệm ghép nối với tai nghe AirPods nhanh hơn tới 15 giây.

Bước tiến lớn tiếp theo của hệ điều hành này là trải nghiệm Windows Search mới nhanh và mạnh mẽ hơn nhiều, được người trải nghiệm thực tế vào tuần trước đánh giá là một trong những bổ sung mới tuyệt vời nhất cho Windows 11 trong năm nay. Tính năng tìm kiếm mới hiện có sẵn cho người dùng thuộc chương trình Windows Insiders và Microsoft cho biết sẽ triển khai rộng rãi hơn vào cuối năm nay.